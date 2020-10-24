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    土地公發獎學金 沒達標學生也發300元禮券

    屯松竹里崇德福德祠今日發放獎學金，學生和家長們都很開心。（記者蔡淑媛翻攝）

    屯松竹里崇德福德祠今日發放獎學金，學生和家長們都很開心。（記者蔡淑媛翻攝）

    2020/10/24 12:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯松竹里崇德福德祠今日發放獎學金，學生和家長們都興奮不已，也到土地公廟拜謝土地公，歡喜得到土地公的加持，獲得好成績，由於前來參加活動的民眾相當踴躍，學子們都非常高興，家長也覺得相當有意義，現場氣氛熱絡、溫馨。

    北屯區松竹里崇德福德祠田頭公頒發優秀學生獎學金活動，獲邀前來頒獎的立委莊競程、市議員曾朝榮肯定福德祠頒發獎學金的活動，希望拋磚引玉，帶來更佳的學習環境，期許同學更加努力用功，未來多參加社區活動，增進人際互動關係。

    今年福德祠共發放80位學生獎學金，其中高中職校組有40位，每位1000元；大專院校組，公、私立以上各有20位，每位1500元；松竹里長洪進喜表示，為鼓舞里內學童讀書風氣，提倡學習楷模，為里爭光，凡戶籍設在松竹里1年以上學生，學業平均成績，高中職校組70分以上，大專院校組80分以上都可提出申請獎學金。

    由於申請獎學金學生人數踴躍，洪進喜說，申請成績雖未達標準，福德祠管委會仍特提供每位300元禮券，鼓勵學生再接再厲，繼續努力。

    陳姓家長陪著孩子領獎學金，土地公廟是民眾信仰中心，他每天都會前往膜拜，祈求家人平安、小孩用功讀書，土地公發送獎學金，可以鼓勵學生好學向上，也能夠促進社區居民互動關係，是一項非常有意義的活動，希望每年都能延續並擴大舉行。

    屯松竹里崇德福德祠今日發放獎學金，學生和家長們都很開心。（記者蔡淑媛翻攝）

    屯松竹里崇德福德祠今日發放獎學金，學生和家長們都很開心。（記者蔡淑媛翻攝）

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