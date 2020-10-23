走新竹市東大路注意！ 24~27日刨鋪路面封閉車道

新竹市政府24日起進行東大路刨鋪工程，部分路段與時段會封閉，請用路人注意，小心通行。（記者洪美秀攝）

2020/10/23 18:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處進行東大路人行景觀改善工程，將3個分隔島改成2個分隔島，目前進入工程尾聲階段，市府週六（24日）起進行東大路路面刨鋪工程，夜間分段施工，且會封閉部分車道，請用路人注意，整個刨鋪工程預計27日完成，請車輛小心並改道通行。

交通處說，東大路刨鋪工程的道路管制時間，24日（週六）晚間9點到25日（週日）上午7點，將封閉東大中央路口，25日（週日）上午7點到下午5點，封閉東大路慢車道（中央路到北大路）。

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25日（週日）晚間9點到26日（週一） 上午7點封閉東大北大路口、26日（週一）上午7點到下午5點封閉東大路快車道（北大路至經國路）。

26日（週一）晚間9點到27日（週二）上午7點封閉東大經國路口及27日（週二）上午7點到下午5點封閉東大路慢車道（北大路至經國路）。

交通處說，施工期間道路實施管制及封閉，為避免路口混亂，已協請市警局派員到路口指揮並設置相關引導牌面及警示措施，也會調整號誌延長綠燈通行時間，請用路人依現場員警指揮及引導行進，確保行車安全，刨鋪工程期間，造成不便請小心通行。

新竹市東大路將進行刨鋪工程，部分路段會封閉，請用路人注意，小心通過。（新竹市政府提供）

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