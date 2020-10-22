奪33金！全民運落幕 高雄市獎牌數超越上屆

高雄市曲棍球隊男子組長桿（白色隊服），擊敗台北市奪金。（高雄市運發局提供）

2020/10/22 19:36

〔記者黃旭磊／高雄報導〕109年全民運動會在花蓮歷經6天征戰，今天（22日）落幕，台中市蟬聯各縣市總冠軍，高雄市以33金35銀34銅計102面獎牌，總積分139.5分排名第五，獎牌數則大幅超越上屆。

高雄市代表隊最受矚目為健力項目，謝宗庭再度超越自己成績，以總和806.5公斤三破大會、全國與亞洲等紀錄，如願完成11連霸。

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今天（22日）最後一天賽事，高雄市曲棍球隊在滑輪溜冰曲棍球項目，男子組長桿與台北市爭冠，台北市隊成員幾為中華隊班底，高雄市隊不畏強敵，全場默契良好、攻勢順暢，門將全力封阻順利掄元，加上女子組長桿奪金，滑輪溜冰曲棍球共計奪下2金1銀佳績。

高雄市運動發展局長侯尊堯說，獎牌數及金牌數超越上屆，在健力、滑輪溜冰、柔術、水上救生等傳統強項表現最優，而沙灘手球女子組、原野射箭裸弓組余俊賢上屆奪銀，本屆復仇成功奪金，至於室內拔河600公斤級、民俗體育男子組跳繩限時計次以568次奪金。

全民運動會下午3點舉行閉幕典禮，總成績依序為總統獎-台中市、副總統獎-桃園市、行政院院長獎-台北市、立法院院長獎-新北市、司法院院長獎-高雄市、考試院院長獎-台南市、監察院院長獎-屏東縣、大會獎-彰化縣。

高雄市運發局副局長周明鎮在場表示，感謝所有選手、單項委員會及團本部隊職員，共同努力超越上屆獎牌成績，「高雄！有你們真好」，111年全民運動會嘉義見。

侯尊堯表示，本屆太極拳則進步最多，共獲得3金8銀5銅為意外收穫，至於新增項目健美，健美組吳昱寬、形體組張堉楷（男）、張馨（女）為拿下三面金牌，龍舟也在拔河項目進帳一面銀牌。

高雄市健力名將謝宗庭（右）在這屆全民運中再度超越自己，三破大會、全國與亞洲等紀錄，如願完成11連霸。左為高市運動發展局長侯尊堯。（圖擷取自高雄市運發局臉書）

體育署副署長林哲宏（左）、花蓮縣長徐榛蔚頒贈全民會司法院長獎，高雄市運發局副局長周明鎮（中）代表受獎。（高雄市運發局提供）

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