全國海拔最高徵才！10/28清境面試

清境地區的民宿都是歐式建築，讓清境有小瑞士的稱號，民宿和便利商店業者28日首次在清境地區徵才面試。（記者陳鳳麗攝）

2020/10/22 19:20

［記者陳鳳麗／南投報導］號稱「全台海拔最高的徵才活動」28日下午將在南投縣仁愛鄉的清境商場進行面試，有老英格蘭莊園等多家知名民宿，還有全台最高的7-11徵才，業者供食宿，起薪27K至35K不等，南投就業中心楊子誼表示，清境環境好，存錢容易，應徵者現場面試時，可直接了解工作環境及住宿環境。

南投就業中心的「清境徵才零距離」活動，是該中心首次舉辦海拔最高的徵才活動，28日下午2時到4時選在清境國民賓館旁的清境商場進行面試。此次有老英格蘭莊園、7-11便利商店（富嘉商行）、清境佛羅倫斯、明琴清境山莊、香格里拉空中花園、清境晨曦民宿等7家知名廠商徵才。

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南投就業中心主任楊子誼表示，清境地區旅宿業因國旅熱門而人力需求大，此次徵才的業者，提供的職缺包括西餐廚師助理、外場服務員、櫃台服務員、房務員、門市人員、儲備幹部、園藝人員、總務助理、管家等，名額約40名，但至面試日可能還會增加。

這些職缺的起薪從27K至35K不等，業者強調會依學經歷進一步調整。而清境雖然位在山上，但環境好，業者都供膳宿，薪資都27k以上，存錢容易。

楊子誼說，徵才活動選在28日週三的下午時至4時，一方面是避開廠商中午營業忙碌時段，另一方面也讓外地來的求職者有充裕的交通時間，若無交通工具，可在埔里南投客運到清境國民賓館站下車，再走進清境適場。由於清境地區海拔1700公尺到2050公尺，氣溫比平地低一點，請應徵者記得帶件外套保暖。

南投就業中心舉辦的清境徵才零距離活動，是該中心第一次在清境辦的徵才，號稱全台海拔最高的徵才活動。（南投就業中心提供）（記者陳鳳麗攝）

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