駁斥假借冒名惡意指控 南市南區體育會嚴正澄清

立委陳亭妃昨日於立法院質詢教育部，質疑南市南區體育會冒用台南市體育總會之名，申辦體育署運動i臺灣計畫，南區體育會發出新聞稿嚴正澄清。（記者王姝琇翻攝）

2020/10/20 20:00

〔記者王姝琇／台南報導〕針對立委陳亭妃於昨（19）日立法院質詢教育部，質疑臺南市南區體育會有冒用臺南市體育總會之名，申辦體育署運動i臺灣計畫乙節，市體育處表示，經查南區體育會為社會局合法立案之體育團體，符合該計畫的申辦資格，且自提出申請、初複審到計畫執行，至目前為止皆符合教育部體育署及相關規定，體育處也重申絕對是依規定公平嚴謹審理的立場，不會有任何偏袒。

南市體育處表示，該計畫有嚴謹的地方初審、體育署複審和執行過程的專家訪視與輔導等流程，不至於會有違反規定的情事。如果有人有疑慮，體育處樂意提供說明，不希望因為有誤解而產生不愉快。南區體育會今天（20日）則發出聲明嚴正駁斥這項傳聞，並對於汙衊致力推廣運動風氣的會員及參加賽事的在地選手感到遺憾，與不排除採取法律行動。

請繼續往下閱讀...

南區體育會說明，本會在得知原南區體育會於108年5月解散後，擔心體育風氣斷層，因而開始規劃重新籌辦南區體育會，並在11月12號經過台南市社會局函准，並無假借冒名之實；本會在體育處舉辦的運動i台灣說明會中，與台南市體育總會的籃球與羽球委員會結識後，與其他區體育會及體育總會共同規劃籃球與羽球聯誼賽與統一規定，並在說明會後對各區沒有區體育會與無辦理意願的區域，本會為提振體育風氣在該區辦理運動i台灣活動，並以該區選手優先等方式維護區域選手權益，比賽地點同時都有經過體育署核准同意才能辦理，並無排擠區體育會與區域選手的參賽權。

南區體育會指出，本會辦理運動i台灣社區聯誼賽選手參與踴躍，也廣受好評，同時合乎社區聯誼賽各區交流，鼓勵民眾參與，提升體育風氣的目的，本會對於惡意指控意圖打壓當地運動發展的行為感到不齒，並不排除採取法律行動保護本會名譽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法