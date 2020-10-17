農機展登場 首日交易金額看好破億

農委會主委陳吉仲試乘農地搬運車，直呼外型「超帥」。（記者許倬勛攝）

2020/10/17 11:40

〔記者許倬勛／桃園報導〕第15年舉辦的「台灣國際農業機械暨資材展」，今年首度從雲林縣移師桃園市舉辦，以「聚農盛事，就在桃園」為主軸，今起至19日於高鐵桃園站前廣場登場，現場交易金額上看破億，桃市府農業局看好逐日攀升。

今年農機展首度跨過濁水溪，來到北部最大糧倉桃園舉辦，現場展區廣達10公頃，吸引美、日、德等20多國品牌參展，展出攤位達800攤。

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主辦單位之一台灣農機工業同業公會理事長楊建生說，此次國際農機展是亞洲最大型的農業機械展覽，各家業者展示各種高科技、智慧化的新型機械，另有溫網室設備、自動化清洗與分類機、大小農具等一應具全，價格相當實惠，可說是農機界的「週年慶」，對農民是一大福音，也讓遊客認識現代農事邁向高科技。

會場上最大的農機為新荷蘭T7．270重量級曳引機，該農機有269匹馬力，可處理噴藥、施肥、除草等工作，農機內搭載GPS導航、冷氣及音響，號稱「豪華農機」，有助農事更輕鬆、愉快，讓參訪農友大呼心動。

此外，農友廖銘洲開發「天斗篷太郎」溫網室組裝大師，這組溫網室組只要花十分鐘、免工具，用雙手DIY就能快速組裝、拆卸，且可依需求延伸，在大樓陽台也能使用，即使是新手也能輕鬆搭棚。

農委會主委陳吉仲也在桃園市長鄭文燦的陪同下參觀展場，2人如大孩子乘坐新穎的拖曳機、農地搬運車，其中一台「獵豹」IE-250 外型搶眼，紅黑配色宛如超跑，讓陳吉仲大讚：「這台真正帥！」

「農機具補助一定要持續下去！」陳吉仲說，我國農業人口老化、農村面臨缺工問題，透過農機改變生產結構，農業轉型現代化勢在必行，根據統計，每年台灣出口的大型農機有50億到60億元，相當可觀，在國內也有近50億，未來政府也會持續補助大小型的農機具，讓台灣農業更有競爭力。

市長鄭文燦說，現代農機比以前更具特色，方便操作、使用友善且效率高，桃園是採購農機大市，從他擔任市長至今，小型農機已補助5681台、大型農機857台，補助金額全台數一數二。

2020年台灣國際農業機械暨資材展今於高鐵桃園站前廣場登場。（記者許倬勛攝）

2020年台灣國際農業機械暨資材展今於高鐵桃園站前廣場登場。（記者許倬勛攝）

2020年台灣國際農業機械暨資材展今於高鐵桃園站前廣場登場，圖為現場最大的重量級曳引機「新荷蘭T7．270」。（記者許倬勛攝）

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