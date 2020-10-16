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    首頁　>　生活

    香火袋不只能保平安 還能追蹤人救人一命

    斗六新興宮與斗六市公所發行的「智慧科技香火袋」，長輩佩帶後，人走到哪，行蹤能掌握得到。（記者詹士弘攝）

    斗六新興宮與斗六市公所發行的「智慧科技香火袋」，長輩佩帶後，人走到哪，行蹤能掌握得到。（記者詹士弘攝）

    2020/10/16 14:38

    〔記者詹士弘／雲林報導〕香火袋變聰明了，除了能保平安外，加入智慧科技，透過藍牙功能及GPS衛星定位雙模技術，就能定位追蹤，老人家佩帶「智慧科技香火袋」，走到哪就追蹤到哪，親人也能透過行動裝置掌握長者行蹤，斗六市年底前有1000份智慧科技香火袋供長輩免費申請配帶。

    斗六新興宮與斗六市公所發行的「智慧科技香火袋」，長輩佩帶後，人走到哪，行蹤能掌握得到。（記者詹士弘攝）

    斗六新興宮與斗六市公所發行的「智慧科技香火袋」，長輩佩帶後，人走到哪，行蹤能掌握得到。（記者詹士弘攝）

    智慧時尚總經理張育銓表示，由斗六新興宮與斗六市公所發行的「智慧科技香火袋」，只要35天充一次電即可，在市內重要路口、村里長辦公室、學校與寺廟等已布建200台智慧化感測接收器，搭配無線網路，長者只要戴上香火袋，走到哪裡都掌握得到。

    斗六新興宮與斗六市公所發行的「智慧科技香火袋」，長輩佩帶後，人走到哪，行蹤能掌握得到。（記者詹士弘攝）

    斗六新興宮與斗六市公所發行的「智慧科技香火袋」，長輩佩帶後，人走到哪，行蹤能掌握得到。（記者詹士弘攝）

    張育銓表示，智慧科技香火袋內建「SOS鍵」一按下即可通報求援，其中的GPS衛星定位結合藍牙微定位雙模技術，能更可準確掌握佩戴者即時定位，並支援如手機、電腦、平板等多種行動裝置。首發1000份供斗六市65歲以上信徒申辦，免費申辦到年底為止。

    斗六新興宮與斗六市公所發行的「智慧科技香火袋」，長輩佩帶後，人走到哪，行蹤能掌握得到。（記者詹士弘攝）

    斗六新興宮與斗六市公所發行的「智慧科技香火袋」，長輩佩帶後，人走到哪，行蹤能掌握得到。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長張麗善說，雲林縣老人人口比例逾18％，斗六市是雲林首善之區，人口密集，選擇以斗六當示範區，率先使用，也希望長輩能突破自尊心，樂於隨身掛帶香火袋，如果不慎離開設定的守護範圍，就能第一時間通報家屬尋人。

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