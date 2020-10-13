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    高市本週發放重陽敬老金5.6億 百歲人瑞可領萬元

    高雄市本週起發放重陽節敬老禮金，圖為銀髮族帶孫子情形。示意圖。（記者黃旭磊攝）

    高雄市本週起發放重陽節敬老禮金，圖為銀髮族帶孫子情形。示意圖。（記者黃旭磊攝）

    2020/10/13 16:59

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市本週起發放重陽節敬老禮金，60歲以上設籍市區原住民、65歲以上市民皆可領取，百歲人瑞每人可領1萬元。

    本月25日就是重陽節，高雄市社會局今天表示，有46萬7676名銀髮市民可領取，發放金額為5億6976萬9千元，60至64歲原住民及65至79歲市民每人致贈1千元，80至89歲每人1千5百元，90至99歲每人5千元，百歲以上人瑞每人1萬元。

    社會局長謝琍琍說，重陽敬老禮金發放對象為民國44年12月31日（含）前出生，今年6月30日前即設籍高雄市，且9月25日前戶籍皆未曾遷出之長輩。

    謝琍琍提醒，往年曾有歹徒假借重陽節敬老禮金名義進行詐騙行為，提醒需由里幹事或里長驗證長輩本人身分證、印章才能領取，長輩若接獲不明電話詢問，請立即與戶籍地區公所或社會局老人福利科（老福科）3368333轉2441聯絡查證。

    老福科指出，即日起至10月30日由各區公所派專員送達現金，至於設定金融機構轉帳已於本週12日入帳，另外，補發作業將由局內老人福利科於11月2日起補發，補領時請攜帶長輩個人身分證及私章，若為代領，請代領人攜帶帶身分證、印章。

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