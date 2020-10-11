剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查

吳姓男子在臉書上PO出虐待鳥照片。（李萌德提供）

2020/10/11 16:17

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市一名吳姓男子在臉書上貼出虐待鸚鵡的照片，照片中的鳥被剪掉鳥喙，血淋淋地包在毛巾上，引起愛鳥團體氣憤並肉搜。社團「ONLY ONE鸚鵡飲食」管理員李萌德透過網友力量，邀集警方和新北市動物保護防疫處到吳男家中，但是卻沒有回應。對此，新北市動物保護防疫處代理處長楊淑方表示，後續仍與警方調查，若虐鳥屬實將移送地檢署偵辦。

李萌德表示，吳姓男子日前在北宜公路惡意撞人肇逃，沒想到臉書社團網友循線找到他的相關資料，這才會揭發虐鳥案件，而上面的文字寫到「半夜一定要惹毛我！在那邊鬼叫鬼叫...」並附上鸚鵡鳥喙遭剪去的照片，看在愛鳥人士的眼裡非常心痛。

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李萌德說，被虐待的鸚鵡品種為金太陽，屬於中小型鳥類，而鳥類都是用鳥喙和舌頭進食、探索世界，因此對他們說是非常重要的器官，且鳥喙上頭布滿血管、神經，遭剪後可能會因為失血過多而死亡。

楊淑方說，由於吳男日前才發生肇事逃逸，有人將汽車車牌的照片上傳網路，循線搜索下找到他位住新店的住家，隨即與警方等相關單位登門，但是無人回應，然而調查後卻發現該汽車車主並非吳男，因此目前仍繼續與警方調查。

她也說，如果虐鳥事件屬實，會依照動保法第25條移送地檢，並處以2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

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