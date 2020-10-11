為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查

    吳姓男子在臉書上PO出虐待鳥照片。（李萌德提供）

    吳姓男子在臉書上PO出虐待鳥照片。（李萌德提供）

    2020/10/11 16:17

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市一名吳姓男子在臉書上貼出虐待鸚鵡的照片，照片中的鳥被剪掉鳥喙，血淋淋地包在毛巾上，引起愛鳥團體氣憤並肉搜。社團「ONLY ONE鸚鵡飲食」管理員李萌德透過網友力量，邀集警方和新北市動物保護防疫處到吳男家中，但是卻沒有回應。對此，新北市動物保護防疫處代理處長楊淑方表示，後續仍與警方調查，若虐鳥屬實將移送地檢署偵辦。

    李萌德表示，吳姓男子日前在北宜公路惡意撞人肇逃，沒想到臉書社團網友循線找到他的相關資料，這才會揭發虐鳥案件，而上面的文字寫到「半夜一定要惹毛我！在那邊鬼叫鬼叫...」並附上鸚鵡鳥喙遭剪去的照片，看在愛鳥人士的眼裡非常心痛。

    李萌德說，被虐待的鸚鵡品種為金太陽，屬於中小型鳥類，而鳥類都是用鳥喙和舌頭進食、探索世界，因此對他們說是非常重要的器官，且鳥喙上頭布滿血管、神經，遭剪後可能會因為失血過多而死亡。

    楊淑方說，由於吳男日前才發生肇事逃逸，有人將汽車車牌的照片上傳網路，循線搜索下找到他位住新店的住家，隨即與警方等相關單位登門，但是無人回應，然而調查後卻發現該汽車車主並非吳男，因此目前仍繼續與警方調查。

    她也說，如果虐鳥事件屬實，會依照動保法第25條移送地檢，並處以2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查
    2020/10/11 16:17

    剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查

    直播主「動作片」外流提告 他挨告傻眼「有人也被告嗎？」
    2020/10/10 18:28

    直播主「動作片」外流提告 他挨告傻眼「有人也被告嗎？」

    2020雙十國慶「愛你愛你十全十美」 台中結婚登記爆增５倍
    2020/10/10 18:17

    2020雙十國慶「愛你愛你十全十美」 台中結婚登記爆增５倍

    違規在52甲濕地內填土宜縣府卻不重罰 營建署發文打臉
    2020/10/10 19:15

    違規在52甲濕地內填土宜縣府卻不重罰 營建署發文打臉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播