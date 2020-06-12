為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

民調結果不贊成續建居多！澎湖媽祖文化園區 大倉島確定出局

媽祖文化園區全民調結果出爐，大倉確定出局。（澎湖縣政府提供）

媽祖文化園區全民調結果出爐，大倉確定出局。（澎湖縣政府提供）

2020-06-12 19:22:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府針對是否贊成在白沙鄉大倉島續建「澎湖媽祖觀光文化園區」，委託兩家民調公司進行全縣民調，民調結果今日出爐。全國公信力民調公司顯示贊成31.8%、不贊成47.4%，台灣趨勢研究公司顯示贊成23.3%、不贊成51.6%。

針對民調結果出爐，澎湖縣政府發言人陳其育表示，兩家民調公司調查結果不贊成在大倉島續建「澎湖媽祖觀光文化園區」者，均高於贊成續建者，縣府尊重民調結果，將不再於大倉島續建媽祖文化園區。未來「澎湖媽祖觀光文化園區」場址將規劃在馬公市重光開發區，縣府預計下週向議會說明後續計畫。

陳其育表示，民調前縣府事先將題目、調查方法同步提供支持原址續建的白沙鄉公所、以及不贊成原址續建的海洋公民基金會，並邀雙方派人至現場監看。縣府、海洋公民基金會均全程派人監看民調，白沙鄉公所雖未派代表，但擬具聲明書表達願遵照民調結果，大倉確定出局。

民進黨籍澎湖縣議員陳慧玲表示，民調題目未列入不興建選項，無法真實反映澎湖民眾對媽祖興建與否的態度，讓結果留下遺憾及可議空間，澎湖縣政府若執意在重光開發區興建媽祖文化園區，自籌經費2.5億元，對於財政困難的澎湖縣庫而言，恐將造成社會福利或其他建設經費排擠，因此建議澎湖縣政府以觀光園區名義，向中央爭取經費全額補助。

媽祖文化園區全民調結果出爐，大倉確定出局。（澎湖縣政府提供）

媽祖文化園區全民調結果出爐，大倉確定出局。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澎湖媽祖文化園區全民調引反彈 環團要求暫停
2020-06-08 19:00

澎湖媽祖文化園區全民調引反彈 環團要求暫停
澎湖媽祖文化園區大倉、重光二選一 全民調對決
2020-06-05 18:03

澎湖媽祖文化園區大倉、重光二選一 全民調對決
未開案即熱銷 新店介紹率最高建案

未開案即熱銷 新店介紹率最高建案
疫情嚴峻之際 海洋公民基金會控縣府偷渡大倉媽祖
2020-04-21 09:09

疫情嚴峻之際 海洋公民基金會控縣府偷渡大倉媽祖
介壽段萬坪造鎮 各大建商搶推案

介壽段萬坪造鎮 各大建商搶推案

生活今日熱門
2020-06-11 21:00

食在哈囉》連鎖10大珍奶「盲喝」 第一名竟然是這款？！ 影片

2020-06-11 23:56

參與鄭南榕文選出版 逗點文創結社：無人能與Nylon比擬

2020-06-11 22:28

台灣鄉民進軍日本拍AV 曝拍攝6小時「大腿合不起來」

2020-06-11 21:59

週五高溫悶熱！東南部、午後山區慎防雷陣雨

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播