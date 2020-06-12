民調結果不贊成續建居多！澎湖媽祖文化園區 大倉島確定出局

媽祖文化園區全民調結果出爐，大倉確定出局。（澎湖縣政府提供）

2020-06-12 19:22:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府針對是否贊成在白沙鄉大倉島續建「澎湖媽祖觀光文化園區」，委託兩家民調公司進行全縣民調，民調結果今日出爐。全國公信力民調公司顯示贊成31.8%、不贊成47.4%，台灣趨勢研究公司顯示贊成23.3%、不贊成51.6%。

針對民調結果出爐，澎湖縣政府發言人陳其育表示，兩家民調公司調查結果不贊成在大倉島續建「澎湖媽祖觀光文化園區」者，均高於贊成續建者，縣府尊重民調結果，將不再於大倉島續建媽祖文化園區。未來「澎湖媽祖觀光文化園區」場址將規劃在馬公市重光開發區，縣府預計下週向議會說明後續計畫。

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陳其育表示，民調前縣府事先將題目、調查方法同步提供支持原址續建的白沙鄉公所、以及不贊成原址續建的海洋公民基金會，並邀雙方派人至現場監看。縣府、海洋公民基金會均全程派人監看民調，白沙鄉公所雖未派代表，但擬具聲明書表達願遵照民調結果，大倉確定出局。

民進黨籍澎湖縣議員陳慧玲表示，民調題目未列入不興建選項，無法真實反映澎湖民眾對媽祖興建與否的態度，讓結果留下遺憾及可議空間，澎湖縣政府若執意在重光開發區興建媽祖文化園區，自籌經費2.5億元，對於財政困難的澎湖縣庫而言，恐將造成社會福利或其他建設經費排擠，因此建議澎湖縣政府以觀光園區名義，向中央爭取經費全額補助。

媽祖文化園區全民調結果出爐，大倉確定出局。（澎湖縣政府提供）

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