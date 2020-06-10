延續「路」劇追台熱 台灣鐵道攝影東京開展
〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕台日共同以台灣高鐵為主題合製的電視影集「路」播出後，再度點燃台灣鐵道在日本的熱潮，駐日台灣文化中心打鐵趁熱舉辦台灣鐵路攝影展「文化路徑－鐵道篇」，除了透過實體展出之外，這次還配合防疫增開線上展覽，文化中心表示，很多日本民眾只是看過網路公開的預告片，就等不及想走訪台灣。
參加開幕儀式的駐日代表謝長廷表示，小時候最好的回憶是坐著火車，吃著台鐵便當，一邊看窗外的風景，日本也是將欣賞車窗外風光視為搭乘鐵道特有的一種享受，台日鐵道關係很深，兩地都有很多鐵道迷，自從NHK播出電視影集「路」之後，台日鐵道的關係又再度受到大家關注。
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駐日台灣文化中心表示，這次與去年成立的「國家鐵道博物館籌備處」共同舉辦台灣鐵道攝影展，邀請台灣10位鐵道攝影家，展出共85件攝影作品，以及台鐵名片式車票等文物，10日起於台灣文化中心及誠品生活日本橋展至8月底止。透過鏡頭將台灣最美麗的台鐵、高鐵、糖鐵、林鐵、礦鐵和捷運風景搬來日本，讓更多日本年輕人認識台日鐵道交流歷史。
受到疫情的影響，這次的展出波折重重，除了參展的攝影師無法前來日本之外，會場還必須採取層層的防疫措施，文化中心嘗試以播放影片等線上展覽方式彌補不足，卻有了意外的收穫，以新的展出模式突破疫情阻礙，讓台日文化交流能夠持續保溫。
文化中心表示，由於參展者無法來日本，所以在3月改邀請紀錄片獎導演也是本次參展的攝影家黃威勝拍攝「迷．鐵道」幕後短片，讓參展者以優美的台灣鐵道為背影淺談他們「追火車」的歷程，短片不但集滿暖暖、牡丹、十分、望古、大華、貢寮、頂埔、高雄港、崁頂等鐵道迷心目中的熱門車站，台鐵花東線、南迴線、內灣線、平溪線、海線、新平溪煤礦、阿里山林鐵均有入鏡，對鐵道迷而言可說是誠意滿點的「彩蛋」。
策展人、也是參展者之一的鐵道攝影家陳威臣透露，「東京紀錄片映畫祭」的主辦單位邀請黃威勝帶著這部短片，再次參加今年的紀錄片影展。文化中心也指出，黃威勝拍攝的「迷．鐵道」和另一部台鐵名片式車票印製流程的「印票傳藝」紀錄片，在網路公開後引起熱烈迴響，已有將近4萬人次閱覽，有日本民眾說，看完影片後好想去台灣。