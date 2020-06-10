延續「路」劇追台熱 台灣鐵道攝影東京開展

駐日代表謝長廷參觀在台灣文化中心舉辦的台灣鐵路攝影展「文化路徑－鐵道篇」。（記者林翠儀攝）

2020-06-10 22:15:12

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕台日共同以台灣高鐵為主題合製的電視影集「路」播出後，再度點燃台灣鐵道在日本的熱潮，駐日台灣文化中心打鐵趁熱舉辦台灣鐵路攝影展「文化路徑－鐵道篇」，除了透過實體展出之外，這次還配合防疫增開線上展覽，文化中心表示，很多日本民眾只是看過網路公開的預告片，就等不及想走訪台灣。

參加開幕儀式的駐日代表謝長廷表示，小時候最好的回憶是坐著火車，吃著台鐵便當，一邊看窗外的風景，日本也是將欣賞車窗外風光視為搭乘鐵道特有的一種享受，台日鐵道關係很深，兩地都有很多鐵道迷，自從NHK播出電視影集「路」之後，台日鐵道的關係又再度受到大家關注。

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駐日台灣文化中心表示，這次與去年成立的「國家鐵道博物館籌備處」共同舉辦台灣鐵道攝影展，邀請台灣10位鐵道攝影家，展出共85件攝影作品，以及台鐵名片式車票等文物，10日起於台灣文化中心及誠品生活日本橋展至8月底止。透過鏡頭將台灣最美麗的台鐵、高鐵、糖鐵、林鐵、礦鐵和捷運風景搬來日本，讓更多日本年輕人認識台日鐵道交流歷史。

受到疫情的影響，這次的展出波折重重，除了參展的攝影師無法前來日本之外，會場還必須採取層層的防疫措施，文化中心嘗試以播放影片等線上展覽方式彌補不足，卻有了意外的收穫，以新的展出模式突破疫情阻礙，讓台日文化交流能夠持續保溫。

文化中心表示，由於參展者無法來日本，所以在3月改邀請紀錄片獎導演也是本次參展的攝影家黃威勝拍攝「迷．鐵道」幕後短片，讓參展者以優美的台灣鐵道為背影淺談他們「追火車」的歷程，短片不但集滿暖暖、牡丹、十分、望古、大華、貢寮、頂埔、高雄港、崁頂等鐵道迷心目中的熱門車站，台鐵花東線、南迴線、內灣線、平溪線、海線、新平溪煤礦、阿里山林鐵均有入鏡，對鐵道迷而言可說是誠意滿點的「彩蛋」。

策展人、也是參展者之一的鐵道攝影家陳威臣透露，「東京紀錄片映畫祭」的主辦單位邀請黃威勝帶著這部短片，再次參加今年的紀錄片影展。文化中心也指出，黃威勝拍攝的「迷．鐵道」和另一部台鐵名片式車票印製流程的「印票傳藝」紀錄片，在網路公開後引起熱烈迴響，已有將近4萬人次閱覽，有日本民眾說，看完影片後好想去台灣。

台灣鐵路攝影展「文化路徑－鐵道篇」策展人陳威臣（右）向駐日代表謝長廷和台灣文化中心主任王淑芳介紹台鐵的名片式車票。（記者林翠儀攝）

快要失傳的台鐵名片式車票，近年因為站名的連結衍生不同的意義，成為搶手的收藏品。（記者林翠儀攝）

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