浪漫台3線自行車道 關西公婆樹、百年老龍眼樹將入「境」

新竹縣關西鎮南山里上南片的「公婆樹」。（記者黃美珠攝）

2020-04-09 20:27:05

［記者黃美珠／關西報導］儘管武漢肺炎重創了觀光業，但客委會仍持續打造浪漫台3線「蛋黃區」4縣市數百公里長的自行車綠色低碳網路，且可望近期就定線！其中新竹縣關西鎮獲得青睞，將在鳳山溪2岸的南、北山里以新建跨溪橋方式構建環狀「浪漫台3線自行車道」新竹縣的示範區，除農村、田野以及溪流的自然景觀準備好好妝點迎賓，南山里「公婆樹」跟北山里百年老龍眼樹也都將入列，成為這個示範區最浪漫的新傳奇。

承攬客委會這個規劃案的鼎漢國際工程顧問（股）公司表示，他們負責替這個自行車路網「定位」，確定蛋黃4縣市的車道如何建構和串連。目前準備期末報告，完成後就將交給縣市政府各自提案，爭取客委會補助設計和工程標啟動執行。基本上4縣市各有1個示範區，新竹縣的就在關西。

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日前客委會副主委楊長鎮在關西鎮長劉德樑等陪同下踏勘新竹示範區的路徑。這個全長約3.6公里、準備新闢的車道，將從縣定古蹟關西分駐所所在的中正路老街為起點，一路往當地榖倉～上南片而去。走過南山大橋、羅屋書院，在南山里上南片將用1座竹製、木質、或用石板為材的跨溪橋銜接北山里古地名「龍眼樹下」後，經台灣紅茶公司重新回到老街。

車友沿途可以感受文創老街的活力，看到大片良田四時不同風情。還可在鳳山溪畔玩立石，也能參觀連續2年作為客委會環境劇場的歷史建築「羅屋書院」等。

如果加上原有的自行車道，經通盤改善和縫補路線斷裂點後，預計新竹縣從浪漫台3線所發散出來的自行車網路將有13條，總長約83.3公里。

劉德樑透露，示範路線上最浪漫的就是在上南片鳳山溪畔有2棵「公婆樹」相偎相依，1棵是要2個成人才能環抱的青剛櫟，另1棵則是茄苳樹。青剛櫟分枝緊緊挨著茄苳樹，猶如小鳥依人的女子，當地鄉親早稱它們是「公婆樹」。

妙的則是隔著鳳山溪，對岸北山里另有棵「返老還童」的百年老龍眼樹。他說，這棵老樹歷經颱風、雷殛、蟲害等艱險，就算折斷了腰也努力再抽出新芽，樹頭都破了2個大洞，縱是扭曲了身子也要繼續向天空生長爭取長青。

劉德樑說，這棵樹的模樣確實不像百年老樹。但是當地的客運站牌就叫「龍眼樹下」。參酌以前的人慣用地形、地貌替某地方命名，就可以知道樹老一點也不假。

由於公車站牌移了位，「頭頂上」的現是樟樹，老龍眼實際「站」在站牌對面。楊長鎮認為客語稱「龍眼」為「牛眼」，建議一併改名為「牛眼樹下」，更加凸顯客庄人文采風。

不畏環境仍堅持長青的老龍眼樹。（記者黃美珠攝）

因為1棵百年老龍眼樹，新竹縣關西鎮北山里1鄰竹16線上的公車站牌就叫做「龍眼樹下」。（記者黃美珠攝）

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