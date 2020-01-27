過年吃大餐 保胃甩油中醫有撇步

嘉義長庚醫院中醫科醫師楊佩蓉建議民眾可用中藥茶飲保健身體。（記者林宜樟翻攝）

2020-01-27 16:08:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕45歲劉小姐因工作忙碌，長期三餐不正常，又因患有胃部疾患，正逢農曆年節到來，餐餐大魚大肉，零嘴糕餅狂吃，想慰勞一整年的辛勞，結果腹脹腹痛、胸悶，有消化不良、便祕等不適感症狀出現，服用好幾次胃藥，症狀仍反覆，嘉義長庚醫院中醫科醫師楊佩蓉建議，民眾可利用中藥茶飲保健，如陳皮可健脾理氣、山楂可消實化積、決明子幫助潤腸通便，可再配合茯苓、荷葉利水消腫，加強代謝功能，達到消脹解膩的作用。

楊佩蓉表示，吃進的食物需要脾胃消化吸收，並將精微物質分佈到全身臟腑器官濡養，人體才能正常運作，若是長期無定時定量，甚至暴飲暴食，「飲食自倍，脾胃乃傷」，加上年節氣候較冷，食物偏重油重鹹，甜食糕餅也加重腸胃道負擔，產生胃痛、腹脹、排便不暢等情況發作。

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楊佩蓉指出，民眾可多利用中藥茶飲保健，並按摩穴位，如胃經及大腸經穴位，包含足三里、合谷穴，腹部的特定穴位，如：中脘、天樞穴，對胃部不適感、胃脹、腹圍較大的患者改善幫助良多。

楊佩蓉說，年節期間避免生冷寒性食物或辛辣、燥熱、燒烤或油炸等刺激類食物，規律生活及運動，可保健康，也不用擔心年後身材走樣、體重上升的困擾。

嘉義長庚醫院中醫科醫師楊佩蓉建議民眾可用中藥茶飲保健身體。（記者林宜樟翻攝）

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