謠言終結站》網傳木瓜葉能抗癌 國健署：僅能抑菌欠缺防癌實證

網傳木瓜葉能抗癌，衛福部國健署指出，尚無實證。（記者林惠琴攝）

2019-11-21 11:07:38

〔記者林惠琴／台北報導〕網路流傳「木瓜葉的好處是非凡的，因為它具有抗癌的特性」、「攝取木瓜葉可預防癌症，包括宮頸癌、乳癌、肝癌、胰腺癌和肺癌」，但衛福部國健署在闢謠專區指出，儘管已有研究證實木瓜葉萃取物可抑制細菌生長，但尚無實證證明可以治療或預防癌症。

國健署表示，依據美國紀念斯隆-凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center, MSKCC）官網資料，在動物研究中，木瓜葉萃取物可以阻止各種細菌的生長，增加血小板數量，並減少酒精引起的胃損傷，但目前尚無研究實證完整證明可以治療或預防癌症。

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癌症已連續37年蟬聯國人十大死因之首，根據2016年癌症登記報告，癌症新發生個案數為10萬5832人，全國癌症治療人數約65萬人。

國健署也強調，從2010年起，已全面推廣四大癌症篩檢服務，包含大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌，全國醫療院所每年提供約510萬人次的篩檢服務量，有助於提早發現癌前變病及癌症，符合資格的民眾可多加利用，並呼籲確診罹癌者應遵循醫囑、尋求正規醫療，切勿聽信偏方，避免延誤病情。

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