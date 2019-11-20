機捷有「尿騷、廁所味」 預計年底前改善

機捷直達車座位採紡織座椅，被抱怨有異味。（記者謝武雄攝）

2019-11-20 21:10:31

［記者謝武雄／桃園報導］機場捷運無論坡度、高度及長度都是全國之最；議員魯明哲今天質詢時消遣機捷「臭味」又拿下全國第一，機捷營運兩年，民眾反映車廂臭味嚴重，尤其是車廂沒有廁所，還抱怨有「尿騷味」、「廁所味」；捷運公司總經理蒲鶴章表示，已經針對直達車座椅、空調進行改善，座椅部分預計年底可以更換完成。

蒲鶴章說，的確有民眾陸續反映車廂有異味，至於異味種類則是因人而異並無固定味道，檢討後發現是桃園氣候潮濕產生異味，而機捷車廂設計為求安靜採密閉式方式較不通風，另機捷站與站之間距離比傳統捷運較長，也就是開門通風次數較一般捷運列車少，是導致機捷車廂有異味原因。

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蒲鶴章表示，抱怨有異味以直達車為主，普通車使用塑膠材質的硬板座椅，不像直達車車廂的座椅是紡織品會吸附異味，因此從去年起就針對直達車座椅更換椅套、坐墊等配備進行招標，全案於6月24日決標，從本週起將陸續交貨，預計1週更換1部列車、年底前直達車10部列車可更換完畢；由於空氣不流通，也會針對空調全面加裝除臭設備，針對隔熱棉定期更換，並於今年10月完成全車隊空調出風口清潔作業。

蒲鶴章說，機場捷運雖然營運兩年，但列車都擺了7、8年，由於直達車座椅是紡織品難免有異味，而這麼久的時間，泡綿也有老化情形，至於更換的新座椅，由於坐墊部分必須要有防火、防焰功能，因此仍以紡織品為主，無法採用塑膠皮。

至於議員魯明哲質疑直達車座椅椅套、坐墊採購工程有「貓膩」；市長鄭文燦也認為過程有瑕疵，允諾由工務、政風單位派員進駐桃捷公司協助建立規範；桃捷公司則強調，車廂椅背套改善案，招標程序皆符合政府採購法相關規範，未來會加強採購人員訓練，讓採購效率更加完善。

另外，魯明哲也抱怨更換椅套、坐墊招標案太誇張，得標廠商於第2次招標時，因為價格過低，被桃捷公司拖延三個月後廢標，未料最後還是同一家廠商以更低標準得標，桃捷公司招標依據為何？

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