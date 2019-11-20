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醫病》13歲男童體重近百 糖尿病、脂肪肝都找上門

丁瑋信提醒，兒童要避免飲用含糖飲料，並且注意澱粉與零食的攝取量，還要補充足夠的蔬果。（記者林惠琴攝）

丁瑋信提醒，兒童要避免飲用含糖飲料，並且注意澱粉與零食的攝取量，還要補充足夠的蔬果。（記者林惠琴攝）

2019-11-20 17:39:34

〔記者林惠琴／台北報導〕一名剛從小學六年級升上國中一年級的13歲男童，在學校健康檢查發現有尿糖，到醫院進一步追蹤，結果小小年紀就已經有糖尿病、高血脂、脂肪肝、肝功能異常，血壓值也在及格邊緣，由於家族沒有糖尿病史，嚇壞家人，所幸花了2年時間減掉1/3個自己，終於成功消除紅字！

馬偕紀念醫院小兒內分泌科主治醫師丁瑋信表示，該名男童體重174.5公分、95.9公斤，身體質量指數達到31.5，並且在腋下、脖子均有出現肥胖患者常見的黑色素棘皮症，研判是攝取熱量太高，但運動量不足，進而造成又高又胖的情況。

不過，丁瑋信指出，該名男童經過2年的減重計畫，體重從95.5公斤下降至65公斤，並且糖化血色素順利從9.9降至5.8，終於成功改善健康狀況。

丁瑋信說明，兒童過重或肥胖的定義不能比照成年人使用身體質量指數（BMI）衡量的方式，而要按照同年齡、同性別的數據分布來看，若落在第85%至95%百分位屬於過重，第95%百分位以上則屬於肥胖。

丁瑋信解釋，過去不少民眾會認為小孩就是要養得白白胖胖，不然家長也容易遭到其他人的指指點點，以為沒提供足夠的營養，但小時候胖不是胖的觀念並不正確，提醒家長必須重視孩子的體重管理，否則從小養成不健康的飲食習慣會帶到成年時期，影響深遠。

丁瑋信說明，根據教育部資料，台灣國小及國中學童過重或肥胖的比率約3成，若有發現三高情形，由於相對成人，兒童器官功能很好，只要能夠減重，三高都是有機會反轉的，建議飲食要避免飲用含糖飲料，並且注意澱粉與零食的攝取量，還要補充足夠的蔬果。

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