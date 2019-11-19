「衛武營馬戲平台」本週登場 國際級卡司與台灣好手雲集

FOCA福爾摩沙馬戲團帶來一瞬之光。（衛武營提供）

2019-11-19 11:25:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「衛武營馬戲平台」本週登場，今年除了大眾體驗、日落之夜戶外節目外，推出3檔全台獨首演馬戲，來自台灣、瑞典、芬蘭及巴西的演出節目，讓民眾不僅「看」馬戲，還能身體力行「玩」馬戲。

衛武營國家藝術文化中心主辦「衛武營馬戲平台」本週登場，今年邁入第4屆，以「好奇、探險、體驗、生活」為主題，大幅增加民眾參與體驗的機會，包容性十足的馬戲，涵蓋特技、雜耍、戲劇、歌唱、舞蹈、魔術、電影等各種創作元素，不論年紀性別，人人都可以挑戰自我極限。

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瑞典斯瓦爾巴德馬戲劇場、2017年英國愛丁堡藝穗節最受觀眾歡迎的馬戲節目《天才蠢蛋》，四個壯碩大男生將特技、戲劇、舞蹈、現場演奏的原創音樂完美融入馬戲表演，以超現實的搞怪特質、驚人的肢體技巧和百分百的臨場感，挑戰你對馬戲表演的想像。

《孿生兄弟》帶有北歐芬蘭精準冷靜與南美巴西熱情奔放的混血特質，由天才馬戲兄弟檔路易‧薩爾托里督瓦列、貝德羅‧薩爾托里督瓦列，首次在舞台上合作共演，運用射箭、馬戲、視覺劇場等元素，詮釋雙胞胎兄弟之間微妙、充滿默契又競爭的關係，充分展現智慧、力與美之間的絕佳平衡。

壓軸節目《一瞬之光‧How Long Is Now?》，由國內頂尖的FOCA福爾摩沙馬戲團與劇場導演Baboo共同創作，強調「百分百台灣製造」，表演無俚頭的馬戲狂想，將日常隨手可得的生活用具，如掃把、水桶、衣架等，信手捻來玩出身體與各種物件組合，無限創意令人莞爾一笑。

想要「玩」馬戲的朋友，《大眾體驗》邀請馬戲知名團隊與演員，如世界溜溜球冠軍楊元慶、Formosa國際扯鈴大賽第一名的「五福鈴門」、專業跑酷團隊「摩猴」、FOCA福爾摩沙馬戲團等，帶領大家學習各項馬戲特技，如百人拋接雜耍球、小孩跑酷、溜溜球、扯鈴等，享受馬戲帶來的歡笑與樂趣。

24日閉幕傍晚戶外劇場《日落之夜》，開放民眾免費入場，欣賞台灣戲曲學院民俗技藝學系、楊元慶、亞當先生、FOCA福爾摩沙馬戲團、身聲劇場帶來的水晶球、大環、禮帽雜耍、呼拉圈等精彩馬戲特技大匯演。

André Baumecker_孿生兄弟。（衛武營提供）

SvalbardCompany 天才蠢蛋 。（衛武營提供）

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