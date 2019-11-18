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週二氣溫再下探！熱帶低壓可能成颱 降雨區域擴大

東北季風19日持續影響台灣，北部、東部地區有局部短暫雨，東北部地區降雨則較為持續。各地氣溫再下探，白天北部高溫只剩23度，中南部高溫降至28度，是這波東北季風影響中最冷的一天。（資料照）

東北季風19日持續影響台灣，北部、東部地區有局部短暫雨，東北部地區降雨則較為持續。各地氣溫再下探，白天北部高溫只剩23度，中南部高溫降至28度，是這波東北季風影響中最冷的一天。（資料照）

2019-11-18 22:47:49

〔即時新聞／綜合報導〕明（19）日持續受東北季風影響，台灣北部、東部地區有局部短暫雨，東北部地區降雨則較為持續。各地氣溫再下探，白天北部高溫只剩23度，中南部高溫降至28度，是這波東北季風影響中最冷的一天。

中央氣象局預報，明天持續受東北季風影響，台灣北部、東部地區有局部短暫雨，東北部地區則較為持續，而中部地區則為多雲，南部地區為多雲偶飄雨。臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將可能出現9到11級強陣風，台灣各地沿海風浪也偏大，海邊活動、海上作業都須注意安全。

「天氣風險公司」指出，輕颱「海鷗」外圍水氣讓台灣附近空氣較潮濕，配合東北風，桃園以北、宜蘭、花蓮將持續性的降雨，雨勢不會太大。而菲律賓東南方則有另外一個低壓正在發展，有機會成為今年第27號颱風「鳳凰」，預計將朝菲律賓方向進行至南海後減弱消散。

溫度方面，明天是這波東北季風影響的最冷的時候，中部以北、東北部清晨低溫來到16至18度，南部、花東地區低溫則為18至21度；白天高溫北部只剩20到23度，花東地區約24、25度，中南部地區則在26至28度之間。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市以及宜蘭縣為綠色「低量級」，其他地區皆為黃色「中量級」。

空品方面，明天受東北季風影響，中國沙塵今晚到明天凌晨將會抵達台灣，影響空氣品質，午後境外污染影響可望逐漸減緩，中南部地區則因地形因素限制導致大氣擴散條件不佳，空品會稍差。宜蘭、花東地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、澎湖以及馬祖地區為「普通」等級，雲嘉南地區、高屏地區以及金門地區則為「橘色提醒」等級。

中央氣象局指出，輕颱「海鷗」晚間8點中心位置位於北緯18.9度，東經123度，以每小時8公里速度朝西北西進行，對台灣不會造成直接影響。

溫度方面，明天是這波東北季風影響的最冷的時候，中部以北、東北部清晨低溫來到16至18度，南部、花東地區低溫則為18至21度；白天高溫北部只剩20到23度，花東地區約24、25度，中南部地區則在26至28度之間。（擷取自中央氣象局）

溫度方面，明天是這波東北季風影響的最冷的時候，中部以北、東北部清晨低溫來到16至18度，南部、花東地區低溫則為18至21度；白天高溫北部只剩20到23度，花東地區約24、25度，中南部地區則在26至28度之間。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市以及宜蘭縣為綠色「低量級」，其他地區皆為黃色「中量級」。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市以及宜蘭縣為綠色「低量級」，其他地區皆為黃色「中量級」。（擷取自中央氣象局）

空品方面，宜蘭、花東地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、澎湖以及馬祖地區為「普通」等級，雲嘉南地區、高屏地區以及金門地區則為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

空品方面，宜蘭、花東地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、澎湖以及馬祖地區為「普通」等級，雲嘉南地區、高屏地區以及金門地區則為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

中央氣象局指出，輕颱「海鷗」晚間8點中心位置位於北緯18.9度，東經123度，以每小時8公里速度朝西北西進行，對台灣不會造成直接影響。（擷取自中央氣象局）

中央氣象局指出，輕颱「海鷗」晚間8點中心位置位於北緯18.9度，東經123度，以每小時8公里速度朝西北西進行，對台灣不會造成直接影響。（擷取自中央氣象局）

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