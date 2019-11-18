林務局建置國土綠網 屏東推沿山公路猛禽生態線

屏東林管處希望能為過境及棲息屏東的猛禽，建置友善的覓食環境。（記者李立法攝）

2019-11-18 22:31:27

〔記者李立法／屏東報導〕林務局國土綠網建置方案計劃在屏東推出沿山公路猛禽生態線，將尋求農政單位合作，擴大「老鷹紅豆」成效，透過價格及銷路的提升，說服猛禽經常棲息及遷徒路徑上的農田生產者，控管農藥用量及施用時間，減少因食物鏈所造成的猛禽類族群折損，達到友善環境並兼顧生態與產業的三贏局面。

屏東林管處指出，猛禽過境南台灣是屏東一大生態特色，許多候鳥也將屏東當成棲地，主要是沿著屏185線山區分佈，沿線農田是牠們重要的覓食區，為建構友善生態環境，須仰賴當地農友配合，近年來「老鷹紅豆」友善環境的農作觀念逐漸被接受，是推動沿山公路猛禽生態線計劃良好契機。

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林管處希望在「老鷹紅豆」的基礎上，擴大友善耕作的範圍及種類，包括稻米、玉米、小米、瓜果等農作，但要吸引農友投入生產履歷接受安全用藥的觀念，在價格及通路上須有足夠誘因，「老鷹紅豆」能夠打開市場，在於有大型通路商支持，該應將尋求農政單位合作，為屏東友善耕作的農產品廣開通路。

農糧署南區分署長姚志旺表示，建構友善的農業生產環境及加強農友安全用藥觀念，一向是農糧署與各地區基層農會的重點工作，對行銷具生產履歷的安全農產品更是不遺餘力，樂見林務局推動兼顧生態與農業正向發展的國土綠網計劃，該分署將全力配合。

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