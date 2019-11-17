竹縣東泰高中學生 摘回世界高中電競大賽冠軍

新出爐的世界高中電競冠軍選手之1的曾浩鈞。（圖由田耕豪提供）

2019-11-17 23:37:12

〔記者黃美珠／竹縣報導〕在烏克蘭舉行的ISF世界高中電競大賽，我國、以新竹縣東泰高中學生為主的代表隊，剛才傳回捷報，順利抱回世界冠軍，讓新竹縣的鄉親們都很振奮。

新誕生的世界高中電競冠軍選手之1的廖俐凱。（圖由田耕豪提供）

新竹縣體育會理事長田耕豪說，這是台灣第1次派出高中隊伍征戰世界電競大賽，5名選手分別是：竹北博愛國中畢業的曾浩鈞、新埔國中畢業林達緯、台北市信義國中畢業的廖俐凱、台北市和平高中國中部畢業的劉軒、以及竹北市博愛國中畢業的游峮崴。最重要的，他們都是新竹縣東泰高中的學生！

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新出爐的世界高中電競冠軍選手之1的林達緯。（圖由田耕豪提供）

田耕豪興奮的說，「贏了！」、「我們是世界冠軍！」他說早在昨天就確定擠進冠亞軍之戰。今晚8點多，烏克蘭當地17日下午4點半左右，就已經分出高下，隨後舉行頒獎典禮。

新出爐的世界高中電競冠軍選手之1的劉軒。（圖由田耕豪提供）

他說，這次東泰高中的同學們真的太不容易了！能拿到世界冠軍，他們平常下了非常多的苦心！花了非常多的時間及訓練才有今天的成績！他要隔空給這些選手非常大的讚賞！

新出爐的世界高中電競冠軍選手之1的游峮崴。（圖由田耕豪提供）

他說，新竹縣體育會剛成立電競委員會就有如此傲人的佳績！未來希望能把電競發展成為新竹縣的重點栽培項目，也讓許多民眾對從事電競的孩子能夠從此改觀，不再認為只是調皮搗蛋的小孩才打電動，甚至認為打電動不入流，而是大家透過正規的訓練、規劃良好的環境、以及建立良好的管道讓選手在電競場上也有發揮的舞台！

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