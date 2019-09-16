結合手作、小農和二手物的親子攤 竹北市集22日開趴

2019-09-16 12:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「爬爬親子創意市集」去年獲得親子熱烈的迴響，市公所響應綠色環保概念，結合小農蔬食與二手育兒用品交換活動，在9到11月舉辦5場竹北市集系列活動，首場22日開跑，歡迎大小朋友在秋季周末的午後來走走逛逛！

竹北市長何淦銘、代表會主席林啟賢表示，竹北市集共有五場，包括3場「爬爬親子創意市集」和2場「竹北綠市集」。其中，「爬爬親子創意市集」28日新學期新希望制服趴、10月19日萬聖節裝扮秀、11月30日我愛竹北動物趴，星期六的下午1點至5點，在竹北爬蟲公園熱鬧登場。

除將有逾40攤豐富多樣的手作攤位，舞台區規劃互動式表演，如互動魔術、川劇變臉、小丑氣球、聲音模仿、歡樂泡泡秀等，還有親子手作，參與活動的前100名小朋友還可領取棉花糖兌換券。

「竹北綠市集」22日、10月27日星期日下午2點至6點，在竹北新崙公園舉辦，將邀集小農帶來優質的農產蔬食展售，還規劃二手市集，除提供媽媽們交流二手的育兒用品，家長也可以鼓勵孩子帶著自己曾經珍惜但現在已經用不到的玩具，跟其他小朋友們做交換，延續玩具的生命週期，同時教育孩子愛物惜物、避免浪費！

活動將安排不插電音樂會，現場提供租借野餐墊的服務，邀請民眾悠閒的坐在草地上享受美食與音樂，還有可愛吸睛的拍照打卡區，讓大家都能輕鬆變網美！

活動詳情可上竹北市公所官方網站、「爬爬親子創意市集」、「藝遊竹北」臉書粉絲專頁瀏覽。

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