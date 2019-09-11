竹仁市場攤商獻愛心 民代媒介物資平台幫助弱勢

2019-09-11 09:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市天后宮旁的竹仁公有市場每天有剩餘的食材，攤商希望將這些物資提供給需要幫助的族群，透過縣議員吳旭智、市民代表何宜芯居中引薦，聯合將市場中的米、水果以及魚肉菜蛋等物資，愛心捐贈給竹北安養中心及社會弱勢團體，將社會資源配置效益最大化，並發揚惜物的精神。

竹仁市場自1970年設立至今，當地人稱為「舊市場」，有別於仁義路上的「新市場」。許多攤商起初僅想為社會公益盡一份心力，不願賣剩的物資平白浪費，因此透過民意代表協助媒合受贈對象，沒想到愛心善果發酵，越來越多的善心人士持續加入。

其中，有攤商聯合捐贈300斤白米及魚肉菜蛋等物資給安養中心；雙興宮爐主劉錦浪募集小農種植的賣相較差，但風味良好的水果提供弱勢單位；也有農民主動捐贈120斤柚子，而逐漸形成初具規模的物資平台。

吳旭智說，這個市場的「共享經濟」平台能如滾雪球般的逐漸茁壯，最重要的是由市場內的攤商率先跨出第一步，持續滾動引起社會各界善心人士的注目、甚而一起加入，最終形成愛心物質資源平台，「讓社會餘裕的資源流向有需求的一方！」。何宜芯則強調，匯聚眾人的善心是推動社會進步的決定力量。

竹北安養中心主任吳燕妮代表感謝攤商的愛心和民代的協助。縣府社會處副處長許瑜庭也到場予以肯定，她說，市場是社會資源的集散地，透過攤商「取之於社會、用之於社會」，與地方弱勢、社區年長者共享社會資源，讓物資物盡其用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法