腸病毒新增2例 上週校園118班停課

2019-09-10 15:59

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布上週腸病毒門急診就診共計1萬9254人次，較前一週略升4%，且校園有118個班級停課，並新增2例重症，分別為中部8個月女嬰及中部4歲男童，提醒民眾現仍處於流行高峰期，要注意勤洗手等防護措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增的2例腸病毒重症發病日分別為8月19日及8月24日，其中，女嬰陸續有發燒、流鼻水、紅疹、右手無力、口腔潰瘍及皮膚水泡等症狀，並併發急性無力肢體麻痺，所幸在住院後11天後逐漸恢復已出院；男童則有發燒、口腔潰瘍及腹痛、嘔吐、食慾不佳及肌抽躍等情形，且併發心肌炎，仍在住院治療中。

林詠青指出，2人家中或學校有確診腸病毒個案，研判是可能感染源，建議若有幼童感染腸病毒，應於一週內特別注意有無重症前兆，一旦察覺要儘速送往大醫院。

疾管署副署長羅一鈞提到，上週校園共計有118班級停課，其中，幼兒園占111班、小學占3班、幼托機構占4班。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，今年累計36例腸病毒重症，以感染腸病毒27例71型為多，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各2例，克沙奇A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。

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