連殼都能吃！ 南紡嚴選本土甲殼素龍蝦全台獨賣

2019-09-09 16:59

〔記者王俊忠／台南報導〕南紡購物中心100嚴選購物平台試營運，即日起推出全台獨家的「甲殼素龍蝦」，有別於一般市售龍蝦，甲殼素龍蝦產自台灣本土，由龍蝦達人細心培育，嚴格控制生長環境與過程，料理時從頭到尾都免去殼，整尾皆可食用，肉質更為鮮甜有彈性，且富含甲殼素等多種營養素，是全家團聚嚐鮮的絕佳選擇。

台灣海域龍蝦品種達16種，居世界之冠，由於龍蝦具有食用、觀賞及藥用等多種價值，近年來已有許多養殖業者嘗試人工繁殖，因為過程艱辛、技術性高，目前尚未普及化，南紡100嚴選團隊拜訪全台各個水產養殖場，終於找到養殖界享譽盛名的龍蝦達人，龍蝦達人長年鑽研龍蝦養殖技術，對於龍蝦習性與生長環境瞭若指掌，以獨門技術養殖全台少見的「甲殼素龍蝦」。

南紡購物中心表示，據了解，甲殼素龍蝦生長環境需24小時控制海水溫度，飼養時需嚴格控制食物來源及餵食時間，龍蝦達人特別建造能讓龍蝦舒適棲身的養殖場，飼養水池設置天然石礁縫隙，巧妙利用石塊與石板搭建「人造石洞」，減少龍蝦間廝鬥，在天然環境生長的龍蝦，每隻都通過SGS食品實驗室認證，絕不殘留任何對人體有害的物質及微生物，忠實保留海鮮原始的美妙滋味。

南紡購物說，一般龍蝦可食用部分約37％，剩下硬梆梆外殼通常只能熬湯或丟棄，南紡100嚴選販售的甲殼素龍蝦百分之百整尾可食用，口感比一般龍蝦還更爽口、鮮甜及有嚼勁，同時龍蝦外殼上的甲殼素，也經營養師認證富含多醣類物、蛋白質、維生素B12及鋅。由於數量稀少，甲殼素龍蝦搶購連結https://www.ts100.com.tw/，商品內容依網站公告為準。

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