Line「Parking GO」找車位 中市上線1月多創54萬使用人次

2019-09-08 15:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局今年7月底與遠傳電信合作推出「Parking GO」Line官方帳號，讓民眾輕鬆找到台中市路邊停車位，還能導航至目標車格並記錄車輛停放位置。交通局今日表示，上線以來使用人次超過54萬，平均每天約有1萬4千多使用人次，且「Parking GO」好友人數也突破5萬3千人，其中台中市好友人數就有4萬人以上，比例超過75％，顯見市民對於停車智慧化的肯定。

交通局長葉昭甫表示，為便利市民尋找路邊停車位，交通局與遠傳電信合作建置智慧路邊停車系統「Parking GO」，在台中市5896個差別及累進費率的路邊汽車停車格，免費埋設地磁感應設備，範圍遍及文心路、公益路、東興路、河南路及黎明路等重要幹道，以及一中、勤美綠園道及逢甲商圈等熱門商圈。

葉昭甫指出，民眾只要透過Line好友搜尋@parking-go，進入官方帳號首頁點擊「找車位」按鈕，即可利用手機定位或輸入路名、地點等關鍵字，查詢目標地點周圍的停車位，並以顏色顯示各車格是否閒置，還可導航至目標車格，減少找車位時間，間接改善道路交通與空氣品質。

他也表示，遠傳電信地磁佈建遍及新北市、新竹市、台南市等全台各主要城市，其中，以台中市佈建最多、範圍最廣，自7月25日「Parking GO」Line官方帳號上線後，1個多月以來，超過54萬使用人次，好友人數也突破5萬3千人，無論是停車位查找次數或好友人數，台中市均為最多，可見市民參與踴躍，接受度高，未來將密集佈建台中市地磁系統，讓市民更容易找尋路邊剩餘車格，逐步落實「停車智慧化，生活更便利」的交通願景。

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