11年捐4500盒月餅 自行車零件業者愛心不間斷

2019-09-03 23:47

〔記者萬于甄／台南報導〕今年72歲的林進旺從事自行車零件行業，自幼家境困苦的他，事業有成後積極關懷弱勢，迄今已連續11年捐贈月餅給予北台家扶中心，累計超過4500盒，今年也向展翼烘焙庇護工廠訂購420盒，今捐贈給北家扶中心大永康地區弱勢家庭，讓中秋節多了一份「感心」。

家住台南永康的林進旺，因小時候家中沒田也沒地，是在吃蕃薯籤的苦難日子中長大，體認到只有靠一雙手努力，才有翻身的機會，因此，台南一中初中部畢業後就投入職場，從水電工學徒開始打拼，不過，他仍舊半工半讀完成大學學歷。

林進旺從水電工起家，再轉行五金零件產業，46年來從一間小零件工廠，發展到銷售國際的自行車零件工業企業，全靠勇往直前、不畏艱難的拚勁和信念；有鑑於感受過貧窮困苦的日子，林進旺有一定成就後也開始回饋社會、關懷弱勢家庭，每到中秋佳節就會捐月餅助弱勢。

北台南家扶中心今也邀請8戶隔代教養家庭的阿公、阿嬤分享持家的辛苦，林進旺則以自身的人生故事鼓勵，希望大家努力向前看，他說，人生不應因碰到困境就絕望，想想孫子女的成長就是最好的希望。會後林進旺更給予每戶一份紅包勉勵。

北台南家扶中心表示，中心轄內目前扶助戶約1030戶，大永康地區則有420戶，其中近2成為隔代教養家庭，感謝善心人士林進旺每年都會捐贈月餅，讓弱勢家庭也能感受過節的氣氛，今收到的420份月餅禮盒近日會趕緊分送出去。

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