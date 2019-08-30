身高太高易得大腸癌？ 國健署：肥胖、飲食才是關鍵

2019-08-30 16:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕網路流傳「身高太高更容易罹患大腸癌」，醫師和國民健康署出面闢謠，指出臨床上根本看不出來有這種關聯，也沒有有力證據，反而是既有的高風險因子如飲食習慣、作息和肥胖等影響才是關鍵。

「身高太高、腿長」跟罹患大腸癌有高相關的傳言，大約是3年前媒體報導美國明尼蘇達大學所做的研究，研究團隊藉由參與者身高、軀幹和腿長，來分析是否與罹患大腸癌有關聯，發現身高較高者比較容易罹患大腸癌。

不過這項研究從未引發學術界和醫界的認真看待。中國醫藥大學附設醫院外科部副主任王輝明說，他沒有聽過這種說法，臨床上也根本沒有相關證據，反而是既有的高風險因子才是影響大腸癌的關鍵。

王輝明說，他的大腸癌病患中多的是體重過重、肥胖、飲食不正常、代謝症候群問題的人，跟身高是不是很高沒啥關係。

國健署也在闢謠專區中指出，與大腸癌相關的致癌因子，包含年齡（90％腸癌患者年紀大於50歲），不良的生活型態，例如抽菸、飲酒、不健康飲食、不規律運動、體重過重及有腸道病史者（大腸息肉、腸炎、發炎性腸病）等。

國健署提醒，護腸4步驟包括健康飲食（多蔬果，以白肉取代紅肉，以汆燙取代高溫油炸、燒烤，避免加工肉品）、規律運動、定期篩檢及確診後遵醫囑定期治療。

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