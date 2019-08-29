花蓮客家義民祭捐祭品 豐濱80獨老受惠

2019-08-29 14:35

［記者王峻祺／花蓮報導］華山基金會花蓮區服務縣內1093名失能、失智及失依長者，近期募集中秋關懷禮，但目前僅募到約3成，花蓮縣政府客家事務處得知後，今將義民祭的百份祭品全數捐出，先行挹注資源較匱乏的豐濱鄉逾80名長者，補貼生活必需品。

客家事務處長彭偉族說，花蓮義民祭圓滿落幕，今年祭品有白米、醬油、麵筋、米粉、沙拉油、玉米罐頭等，因秉持義民爺的忠義精神，100份供品全數捐出，讓祭典更具意義，並透過華山基金會花蓮站分享給需要的弱勢民眾。

華山基金會花蓮站長陳慧萍說，花蓮13鄉鎮市共計14個服務站，每個鄉鎮市都有服務失能、失智及失依長者的駐點員，主要進行到宅訪視、發送物資及陪同就醫，其中豐濱站及花蓮2站是今年新設立據點。

她說，豐濱站主要服務80多名長者，因位處偏遠加上地緣遼闊、交通不便，均由會原住民母語的站長，陪同長者就醫，協助到院聽診、翻譯及事後分藥，由於資源相當匱乏，獲贈的百份物資將優先給豐濱站及花蓮2站使用。

陳慧萍說，再過2週就是中秋節，華山預計發放1千多份關懷禮給長輩，但目前只募到約3成，盼能呼籲大眾響應，一起關懷偏鄉長者，一份關懷禮300元，可洽愛心專線（03）8311587。

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