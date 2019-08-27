一群傻子做好事！二手家具送給弱勢 讓愛永不止息

2019-08-27 21:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為對人世間有大愛，讓一群傻子一起做好事！

于美人偏遠地區弱勢關懷協會機動長莊誌能表示，因為他在彰化福興從事家具業，在工作機緣下，覺得把還可以用的二手家具丟掉很可惜，就會把二手家具送給邊緣戶，後來他找到有共同理念的人一起行善，共同成立于美人偏遠地區弱勢關懷協會，大家共同募集更多的二手家具，幫助更多的人。

不過，回收家具體積大，需要很大的存放空間，部分捐贈的愛心家具，也要進行整修，剛好在福寶村長黃耀輝居間介紹下，得知台明將董事長林肇睢在福寶輪胎公園旁有閒置的倉庫，佔地4、500坪，同意無償提供給協會使用。

莊誌能說，二手家具最受歡迎的就是書桌與床組，因為，許多邊緣戶的家庭，小孩都沒有自己的書桌可以好好寫作業與念書；也有長者一直都睡在地板上，連個床墊、床組都沒有，每當有二手書桌、二手床組送到需要的人手上時，看到使用者開心的笑容，就是最大的滿足。

莊誌能說，該協會以于美人為名，這是因為于美人不只是公益大使，也認同大家所做的事，同意協會以于美人之名來成立，也參與協會的愛心活動，也曾親自來到福寶愛心家具倉庫，給志工加油打氣。

福興鄉長蔣煙燈強調，他本身就是家具業者，看到一群善心人募集二手家具，整理後再送給有需要的人，讓他非常感動，因為這是愛心家具的愛的循環。

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