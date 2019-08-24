屏東爆嬰兒室上呼吸道群聚感染 12名新生兒發病

2019-08-24 12:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東一間產後護理之家傳出嬰兒室出現上呼吸道群聚感染，屏東縣衛生局今天證實，19日接獲該家通報，有5名新生兒出現上呼吸道症狀，當天衛生單位立即進行感染控制措施指導，截至22日共有12名新生兒發病，其中9名住院治療，其他新生兒返家觀察。

屏縣衛生局技正呂孟倫表示，調查發現第一個發病個案出現在8月13日，個案家長也有上呼吸道症狀，後因護理之家感染控制有缺失，進而引發群聚感染，衛生局19日接獲通報，當天立即進行疫情調查、採檢及感染控制措施指導，為防堵疫情擴散，該產後護理之家已主動進行清空，其中9名新生兒轉他院住院治療，其他新生兒返家觀察，目前生命徵象均穩定。

屏縣衛生局也表示，獲報後除了持續每日進行疫情監測，8月22日也偕同疾病管制署及感染管制專家實地查核，針對該護理之家感控缺失部分，已進行輔導並令限期改善，目前該護理之家已清空，衛生局責成該家針對嬰兒室感控機制重新妥善規劃，經審查通過後才可重新收案，以避免類似案件再次發生。

衛生局也提醒，新生兒自身免疫力未達成熟階段，身體抵抗感染的免疫系統尚未健全，新手爸媽在碰觸寶貝前應加強洗手，如出現呼吸道症狀應戴口罩，同時呼籲機構落實執行各項感染管制措施，以降低新生兒感染機會及群聚事件發生。

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