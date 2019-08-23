嗅覺、視覺漸消誤認成鼻炎 就醫檢查原是「嗅溝腦膜瘤」作怪

2019-08-23 12:38

〔記者邱書昱／新北報導〕50歲的吳小姐已經有2年多沒有嗅覺，近期忽然連視力也開始模糊，趕緊到台北慈濟醫院就醫，神經外科醫師黃國烽以電腦斷層掃描發現她腦部長一顆6到7公分的腫瘤，診斷為「嗅溝腦膜瘤」開腦切除，術後兩週恢復視力，也漸漸聞到各式氣味。

黃國烽表示，失去嗅覺通常是嗅溝腦膜瘤的早期症狀，若單側無嗅覺卻常常受到另側補償而被忽略，但如果腫瘤橫跨兩側，又容易與過敏性鼻炎症狀混淆。

他說，視力減退也是嗅溝腦膜瘤的症狀，因腦部腫瘤會讓顱內壓增高、視盤水腫和繼發性萎縮，使得視力減退，也可能向後發展直接壓迫視神經，造成單眼或雙眼視力障礙。

另外，腫瘤會影響額葉功能，可能引起精神症狀，病人會出現興奮、幻覺和妄想情形，也可能因顱內壓增高，反映出遲鈍和精神淡漠的狀況，少數病人還可能癲癇發作。

黃國烽表示，腦膜瘤是起源於蜘蛛膜顆粒細胞的原發性腫瘤，大部分腦膜瘤長得很慢可以達5到10年，因此發現時已經長大，其中97％的腦膜瘤是良性的，另3％可能表現惡性特徵，然而長在前顱窩底篩板及其後方的腦膜瘤稱為嗅溝腦膜瘤，單側比較常見。

他指出，嗅溝腦膜瘤大部分是隨機發生，其成因至今未明，少部分病人是因為家族遺傳的基因所引發，根據文獻資料顯示，病患多以女性居多，年齡分布以50到70歲，因此有醫界人士認為，停經及更年期的身體變化可能與腫瘤的生長有關。

針對治療方式，黃國烽說，手術切除腫瘤是嗅溝腦膜瘤的典型治療方式，會依照腫瘤位置選擇單側開腦或是雙側開腦，切除腫瘤過程中，需仔細將腫瘤與粘黏的腦部組織與四周神經分離，並應用顯微手術，更精準清除腫瘤，避免殘留及減少損傷。

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