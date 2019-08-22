醫病》24歲男瘋健身練過頭 肩頸出毛病

2019-08-22 18:25

〔記者林惠琴／台北報導〕24歲高先生因研究所課業繁重，長時間使用電腦，加上追求線條，幾乎每天跑健身房做重訓，不料訓練重量過重又用錯力量，導致肩頸痠痛、僵硬，甚至飽受疼痛之苦，按摩、推拿只能暫時舒緩，試過多種療法也效果有限，直到接受超音波導引下肌筋膜剝離術，終於獲得改善。

新光醫院復健科主任陳文玲表示，引起肩頸痠痛的原因很多，約85%是肌肉或是韌帶傷害而引起，甚至可能導致發炎而患有肩頸部肌筋膜疼痛症候群，主要症狀包含肩頸肌肉痠痛、僵硬，且常有壓痛點，近年來更因為健身風氣上升、有些人練過頭，或是長期久坐、姿勢不良等影響，門診相關患者增加約1至2成。

陳文玲指出，一般來說，若是服用消炎藥、熱敷、電療等方式無法改善，醫師可能會採用乾針或針灸，觸診到激痛點就痛哪裡打哪裡，但也因為無法精準定位確認位置或進針深度，效果短暫、容易復發。

陳文玲說明，以高先生為例，最後進行超音波導引下肌筋膜剝離術，在肌肉骨骼超音波定位整層肌筋膜下，利用特殊長針準確導入局部麻藥，將整塊肌肉硬塊剝鬆，並配合復健姿勢的調整，避免用力不當再度復發，迄今復原良好，解決長期的疼痛困擾。

陳文玲提醒，健身最好從手、腳、軀幹等部位練起，並且不同部位交替練習，避免肌肉過度使用而受傷。另外，使用電腦及3C產品時，要維持正確坐姿及站姿，避免頭部前傾，也不要維持同一姿勢超過30分鐘，以免肩頸痠痛找上門，造成不適。

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