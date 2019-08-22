8178隻「小感動豬」彩繪 展現藝術教育札根

2019-08-22 15:12

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部與學學文化創意基金會，自102年起共同辦理「藝起來學學－台灣藝術與人文教育啟蒙計畫」，今天舉辦第6期計畫成果發表會，配合今年時序豬年，全國共創造了8178件「小感動豬」學生彩繪作品，而過去6年累計共有677校、38200多位學生參與「感動生肖」彩繪展覽，觀展人數累計達29萬人次。

教育部政次范巽綠表示，全國有超過6分之一、6百多校老師帶領學生，利用平板現代科技，重新看待自己家鄉的特色，彩繪在每一年的生肖上，今天展出700多件作品，來自141個學校、8千多位小朋友參與，成果豐碩令人高興，參與老師收穫非常多，因此向上往國高中職推展，以偏鄉學校優先並遍及全國，讓小朋友學會欣賞自己家鄉，且藝術種子因此萌芽。

范巽綠政次也表示，美感就在每天的生活中，不管是學校空間建築都應具有美感，而此計畫是在推動質變，質變的改變非常重要，培養學生從小就有好的眼界，12年國教素養將因此產生。

計畫以「文化色彩」為核心，長期辦理國中小藝術教師，參加師資美感研習系列課程，這一期首度延伸至國高中階段青少年，透過建築、景點或公園的城市色彩踏查，進行影像拼貼、包浩斯（Bauhaus）色彩幾何積木創作，及藍染編織創作系列工作坊，引導學生對台灣在地文化與人文風貌的認同與感受力，共有8校、179位學生參與。

另141所學校種子教師帶領國中小學生，透過在地文化踏查體驗，以台灣藝術家繪畫作品、文化古蹟、人文地景及特色、族群特色、地方產業、特色植物或動物、風景氣象，或是日常生活中氣候及節慶意象等，作為色彩採集的來源，並挑選出5種家鄉代表色彩進行彩繪，完成8178件「小感動豬」作品，而141校挑選的5種家鄉色彩，共同集結出代表全國各地的705種文化色彩。

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