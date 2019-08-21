迎接祖父母節 祖孫同樂舞在一起

2019-08-21 17:25

〔記者張忠義／高雄報導〕迎接即將到來「祖父母節」，教育部高雄市三民區樂齡學習中心結合和春技術學院，今天舉辦祖父母節「祖孫時尚秀」，祖孫同樂，舞在一起，還邀幼兒園的小朋友與銀髮族長輩舞蹈表演交流，樂齡銀髮族與孫子們發揮才藝，溫馨互動、共舞，歌舞展現秀出健康、時尚活力的舞台秀。

活動由三民樂齡學員「來去台東」輕鬆活潑舞蹈揭開序幕，接著由正興非營利幼兒園舞蹈表演、三民樂齡學員與小朋友開心共同表演「心花開」舞蹈，今日的重頭戲是由樂齡長輩們帶來動感十足的時尚走秀、舞蹈唱歌展才藝表演，祖孫們用心打扮，各自展現風華，祖母余碧蓮、方慧美、李昭美特別帶小孫子上台走秀，阿公郭芳富帶來擁抱你離去的舞蹈表演，現場一起嗨翻天，大家都留下美好的回憶。

和春文教基金會呂綺修督導表示，每年8月第4個星期日是「祖父母節」，台灣已經進入高齡社會，今年特別由幼兒園小朋友擔任一日孫子陪伴著銀髮長輩一起表演，希望透過祖父母節慶祝活動，鼓勵祖孫三代同樂，重視對長者的關懷與感恩。

三民區樂齡學習中心已進入第11年，每年舉辦核心課程、手機基礎生活、興趣休閒、貢獻服務等面向的樂齡學習課程，歡迎55歲以上中高齡民眾參加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法