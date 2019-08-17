南市社福中心就像家庭醫師 提供社福諮詢和協助

2019-08-17 23:36

〔記者楊金城／台南報導〕台南市社會局的各社福中心就像是社區內的家庭醫師或是庄頭，結合警、衛、民政等形成社會安全網，可提供民眾立即且快速的社會福利諮詢與服務，北門區社會福利服務中心今天舉辦「花路（FOLLOW）米寶探險去」社會安全網大會考活動，教導親子認識和利用。

為感謝在地社會安全網網絡長期的支持，台南市社會局長黃志中頒發感謝狀給長期捐贈物資給北門區社福中心的鎮安宮、池王宮、金元成企業、佳里媽祖囝仔會、六安里長林佩玲、幸家餐廳，謝謝他們共同守護有需要的家庭，成為推動強化社會安全網的重要夥伴。

台南市長期照顧管理中心、社會局救助科及婦兒少科、第一早期發展服務管理中心、佳里分局、佳里衛生所及北門社褔中心並在現場安排闖關遊戲，讓民眾透過遊戲的過程起了解各種社褔資源，透過110、113、165求助和諮詢。

台南市目前已成立安平、安南、北門、玉井、善化、麻豆、新豐、新營、永康及東區等10處社會福利服務中心，民眾在生活上如遭遇緊急變故，經濟生活陷入困難，皆可到社褔中心尋求協助。

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