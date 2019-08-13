重返職場年齡不設限 銀髮中心助70歲阿嬤找到工作

2019-08-13 10:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕重返職場年齡不設限，勞動部勞動力發展署銀髮人才資源中心協助70歲阿嬤找到工作！銀髮中心主任余璦君說，很多銀髮民眾不管是因經濟因素，還是想找個生活重心，但因為年長，找工作較耗費時間，銀髮中心專為銀髮求職者提供客製化一案到底服務，提供職涯諮詢、擬定就業行動計畫、推介並安排面試等協助，順利幫阿嬤重返職場。

余璦君說，「慧姐」雖已70歲，但是態度積極、活力滿滿，也很有親和力，她和許多銀髮族一樣，從穩定的工作退休後，子女也成家立業，空閒時間變多，生活重心也少了，所以希望能走出家裡，從工作中找到新的生活動力。

「慧姐」到銀髮人才資源中心做就業諮詢，讓就業服務員也很驚訝，她如此年紀為何還要出來找工作，經過「慧姐」說明，銀髮中心也願意為她圓夢，「慧姐」退休前長期擔任客服工作的她，原本希望仍以熟悉的領域為主，就業服務員先搜尋適當的職缺讓她去應徵，同時建議她可以把求職領域放寬，就業機會比較多。

「慧姐」原本就是個不自我設限的人，對她而言，經濟不是問題，她只想找一份工作有個生活重心而已，像是擔任餐飲、賣場的服務人員，甚至清潔工作她都願意嘗試，就服員也鼓勵慧姐不急著再次投入職場，先參加銀髮中心舉辦的短期職前訓練課程「家事達人培訓班」，讓她更了解清潔人員職能上所需的技巧與方式，避免職業傷害，懂得保護自己。

課程結束後，她參加課後職場體驗與現場徵才面試，實地了解未來可能的工作環境，廠商肯定「慧姐」態度積極，隨即錄取她，也對慧姐到職後認真負責的工作態度讚譽有加，一段時間後還幫她調整至更合適的單位，讓慧姐能兼顧工作與健康。

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