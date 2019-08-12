夜市也走網美風！桃園夜市最夏趴「快閃夏趴屋」萌翻登場

2019-08-12 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府經發局辦理「桃園夜市最夏趴」活動，12日晚上在中壢觀光夜市開場，首創推出桃園限定的「快閃夏趴屋」，以清涼果汁的繽紛水果元素，搭配粉嫩的色調及霓虹燈，打造夜市涼夏夜氛圍，於晚上6點30分至9點30分提供限定打卡景點，推出「桃沁你心」限量扭蛋互動道具，有機會獲得限量飲料環保提袋，更推出消費滿百抽獎活動，最大獎包括50吋液晶電視等好禮。

經發局長郭裕信表示，吃巧的、吃涼的、逛逛買買是市民炎夏的小確幸，身為國門之都，來桃園「迺夜市」更是觀光客必朝聖的行程。今年暑假規劃「桃園夜市最夏趴」活動，在中壢、桃園觀光夜市各辦理1場期間限定快閃夏趴屋活動，除了網美最愛的打卡扭蛋活動、消費滿額抽大獎，更強調環保綠生活主題，要讓逛夜市成為時尚又環保的必去行程。

「桃園夜市最夏趴」第1場12日至18日在中壢觀光夜市（470攤）登場，第2場26日至31日在桃園觀光夜市（220攤）辦理，活動期間消費滿百就能獲得摸彩券，獎項包括50吋液晶電視、iPad、折疊式腳踏車等好禮。另外，活動時間到夏趴屋拍出網美照，並打卡上傳至「桃園有好市」FB粉絲專頁貼文，就可參與線上抽獎活動，有機會獲得iPad等獎項，前120名參加民眾可現場獲得1次扭蛋機會，有機會獲得500元夜市消費券或桃園特色限量飲料提袋等好禮。

郭裕信說，中壢觀光夜市是國內外觀光客來桃園時必逛、必嚐的美食天地，為了讓消費者吃得更加安心，在市府的鼓勵下，許多攤商都將碗盤更換成不銹鋼餐具，今年更加強推廣環保綠生活。除了配合「桃園夜市最夏趴」活動期間消費滿百獲得1張摸彩券，若民眾自行攜帶環保餐具或環保袋參與活動，再加贈1張摸彩券。18日在中壢區觀光夜市牌樓前另舉辦舞台活動，邀請朱家興、陳思瑋、空氣感樂團等藝人表演外，活動當天前50名到場民眾，還可獲得活動早鳥禮─夏趴包，內有活動專屬杯袋及夜市美食免費兌換券。

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