宜蘭秘境美湯「看得到、泡不到」 原因竟然是卡在這裡

2019-08-04 19:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕位在宜蘭縣南澳鄉的「碧候溫泉」，總投入7500萬經費大改造，原訂今年春節後開放，但工程完工迄今，竟卡在當地部落還未召開部落會議，使得溫泉區完工半年來，形同「看得到，泡不到」；對此，縣府表示，已行文鄉公所協助，盼秋天前能取得部落同意。鄉公所說，正依照程序，邀集當地部落召開諮商會議。

位於南澳鄉碧候村的泰雅部落內，最高出水溫度達攝氏46度，屬於碳酸氫鈉泉，水質透明，帶點硫磺味，是俗稱的「美人湯」。縣府去年接手溫泉區的經營、管理後，包含中央及地方自籌款，投入經費大改造。

設置6間家庭式湯屋，男、女裸湯各1間，2座SPA池，6個泡腳池，園區四周青山環繞，聽得到蟲鳴鳥叫，被譽為「秘境美湯」，今年出縣府還安排模特兒到場宣傳，頗受不少遊客期待。

不過，碧候溫泉位於泰雅族部落，依照「原住民族基本法」，需經當地部落會議諮商，並取得同意後，才能對外營運。但從工程完工迄今，部落卻還未召開會議，甚至連會議前置作業都未動作，使得投入大筆預算的碧候溫泉，現金形同「蚊子館」。

外地黃姓民眾，最近慕名前往，原以為溫泉區已完工營運，卻發現大門深鎖。他批評，縣府今年初曾在媒體上大肆宣傳，但宣傳已過半年，迄今還沒開幕，質疑效率實在太差。

對此，縣府工商旅遊處表示，基於對原住民傳統領域的重視，必須經由部落會議諮商、同意，溫泉區才能啟用，但部落目前尚未完成相關作業，才會造成溫泉開幕卡關；近期已行文鄉公所協助，希望盡速召開會議諮商。

南澳鄉長李勝雄則說，部落會議有法定程序，目前鄉公所已請當地部落依程序召開，預計最近1個月內就可完成會議。若會議主席未在2個月期限內召開會議，公所也會代表舉行，最快秋冬旺季前，應該就會有結果。

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