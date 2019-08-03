不必買維他命C商品！食藥署：一天吃「這些」水果就足夠

2019-08-03 16:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多人會額外吃維他命C補充劑、想保身體健康，不過人體一天能吸收的量有限，吃太多就自動排出；食藥署建議，一天吃半顆芭樂或一顆奇異果就已足夠，若吃到「三蔬二果」，血液中的維他命C就已飽和。

很多愛美的女性相信維他命C是美容聖品，具有抗氧化、維持膠原蛋白合成的功能。但食藥署指出，維他命C是否有護膚效果，目前並沒有相關的研究，但有研究認為維他命C能預防心血管疾病、或癌症的發生機率。

很多人會額外購買維他命C商品，但其實成人每日只要吃半顆芭樂、或一顆奇異果，就足夠一天所需的維他命Ｃ，成人每日需要的攝取量為100毫克，孕婦每日120毫克，哺乳的媽媽每日140毫克即可足夠。

食藥署也指出，如果還想要再多一點，一天有攝取到「三蔬二果」，例如芭樂、奇異果、柑橘類水果，那每日就有攝取到200毫克至400毫克的維他命C，就可以讓血液中的維生素C量達到飽和，而且還能攝取到許多植化素、礦物質及膳食纖維等對身體健康有益的營養。

食藥署也提醒，當體內的維他命C過多時，會從尿液排出，不僅僅浪費、可能還會對身體造成不良的影響，部分研究指出，每天攝取維他命C超過3000毫克，有可能會導致腸胃不適或是腎結石。

食藥署建議，與其吃維他命C補充劑，不如多吃含豐富維他命C的新鮮蔬果。

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