全民督工！ 台南2民眾各拿到獎金1萬元

2019-07-30 18:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「全民督工」有獎金可以拿！2018年度「全民督工」優良地方主管機關績效考核出爐，台南再度蟬聯全國第1成為7連霸，其中1位反映路面補丁坑疤，相關單位會勘改善，獲選優良通報，拿下1萬元大紅包。

為鼓勵民眾勇於通報及獎勵各機關努力改善缺失，行政院公共工程委員會由2018年度1274件通報案件中，審查選出9位熱心優良通報民眾，南市有100多件，就有2位熱心民眾獲得優良通報，各獲獎金1萬元，「中獎」最多。

其中1例，民眾通報安平區建平七街路面不平，因該通報路段範圍廣泛，除台灣電力公司權管的管線工程，還包括其它不明管線單位的施工修復痕跡，造成現地多處路面不平整，涉及1個以上機關權責，經現地勘查改善後，獲得民眾「非常滿意」肯定。

另1例，則是雙春養殖區排水瓶頸段改善工程，民眾通報工程進度緩慢，經農政相關單位會勘改善。

南市工務局說，市府十分重視全民督工，積極與民眾雙向溝通協調並與主辦機關謀求改善策略，自2012年起，每年全民監督公共工程績效考核均為優等，2018年度民眾滿意度仍維持100％，且滿意度填報率高達46.49％，遠高過全國民眾滿意度83％及滿意度填報率18％，全民督工通報案件處理平均天數為1.46天，時效遠高於全國平均處理天數3.31天。

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