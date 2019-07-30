賽事畫面結合行動裝置 台灣大打造新莊5G智慧棒球場

2019-07-30 16:38

〔記者周湘芸／新北報導〕台灣大哥大以新莊棒球場為實驗場域，投入開發5G應用服務，打造智慧棒球場，未來希望能透過手機或平板以多視角即時畫面回放精采賽事。新北市長侯友宜今天出席「5G超盟」誓師大會表示，在智慧產業的發展和應用下，5G技術將是不可或缺的一環，更是智慧科技在生活中被實踐的關鍵。

台灣大「5G超盟」誓師大會今集結電信設備商、手機製造商及應用平台等約80家業者，現場也設置5G通訊、智慧球場、智慧生活等3大主題區，其中智慧球場包括球場座位視野即時預覽、360度選位、AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）零售導覽、全息投影互動等，未來皆會結合商業擴大使用。

侯友宜指出，近期到芬蘭諾基亞公司總部參訪，體驗足球射門與機器手臂的5G科技遊戲，未來新北市會藉由5G技術，整合人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據等新興科技，協助企業數位轉型。此外，配合中央「台灣5G行動計畫」，將在「林口新創園」規劃5G資通訊實證場域，提供進駐單位使用國際新世代的資通訊技術。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大自去年起以新莊棒球場為場域建置5G實驗網，引進AR、VR360及MEC（行動邊緣運算）平台，未來希望民眾可透過行動裝置獲得即時賽事畫面及資訊，詳細的執行計畫仍需進行討論。

經濟發展局指出，新莊棒球場於1997年落成至今已20餘年，為提供球迷更優質的觀賽環境，利用5G通訊新技術打造智慧棒球場，不僅能讓觀眾同步欣賞不同視角，也能兼具臨場感的比賽畫面。

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