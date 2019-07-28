將祖厝改造成據點 她創立協會5年產10萬顆愛心饅頭

2019-07-28 11:54

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市泰山區志工協會透過手作饅頭義賣做愛心，5年來至少製作10萬顆，並將所得捐給社區弱勢族群。理事長王月惠2008年成立協會，將自己位於泰山區的祖厝「王家大院」改造為據點，並自掏腰包購買攪拌機、蒸籠和鐵架等工具，至今已累積500多位志工。她說：「這個社會想做事的人很多，只是多數都不知道能做什麼」，希望透過協會，把這些人凝聚起來。

王月惠去年申請新北市政府和泰山區公所社會福利參與式預算獲選，利用補助款擴大辦理「麵麵俱到、饅頭傳愛」活動，所得全數捐給中華民國唐氏症基金會。後續將針對單親家庭、高風險、中低收入戶暨獨居老人等不同對象，設計不一樣的手作饅頭及共餐主題。

王月惠指出，自己過去曾選過泰山鄉民代表，但在新北市升格後，無法以相同身分為民服務，便聚集昔日好友討論如何為社會盡一份力。她指出，雖然新北市社會局曾表示願意提供補助，但協會成員多半是對文字資料、單據不擅長的婆婆媽媽，也不懂得包裝形象，認為申請程序繁瑣便多次婉拒。

王月惠認為，「做饅頭」是自己和志工都能輕易上手的事，約5年前開始投入，最高紀錄一天能製成一萬顆。除了將義賣所得捐出去，泰山志工協會每年母親節也會帶泰山區的長者免費到其他縣市遊玩，王表示，不少長者因行動較遲緩，擔心拖累子女平時不願出門走走，希望藉這個機會把他們凝聚起來，規劃個「慢遊」行程，讓大家一起同樂。

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