我國首例屈公病本土病例 20歲妙齡女在新北感染

2019-07-26 15:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國發生首例本土屈公病病例！疾病管制署今天下午公布，家住新北市土城區永寧里20多歲女性確診感染屈公病，疾管署證實，以往屈公病例都是境外移入，這起病例是我國首例。

這名病患活動地點在住家和土城區埤塘里為主，沒有出國史，她在本月21日出現發燒、關節痛、頭痛和紅疹等症狀，本來醫院通報市登革熱和麻疹，但再經檢驗後檢出屈公病陽性，目前已居家隔離中。

屈公病是一種由屈公病毒所引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播，最早在1952年從坦尚尼亞一位發燒病人的血清中分離出來。這也和登革熱一樣，透過帶有病毒的白線斑蚊和埃及斑蚊叮咬感染。

屈公病的症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有「持續數週的倦怠感」，且有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。屈公病致死率約千分之一。

我國目前有17例屈公病病例，16例是境外移入病例，移入病例以從東南亞國家為主。這次病例是國內首例本土感染病例。

對於這是國內首例屈公病例，疾管署副署長莊人祥說，病媒蚊可藉由叮咬受屈公病毒感染的人後，再藉由病媒蚊攜帶病毒傳染。至於這次案例的感染源仍要釐清。

莊人祥說，一個「可能」的感染原因，是蚊子叮咬了帶有屈公病毒的人後，再攜帶病毒繼續叮咬，感染了這名女病患。

疾管署表示，屈公病毒和登革熱最有效的防治方式一樣，都是清除孳生源，也提醒要出國的民眾注意防蚊。

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