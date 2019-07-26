台北市高房價年輕人還是能買！專家教你在台北買房入門方法

2019-07-26 14:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市高房價讓不少人望之卻步，近年來民眾轉往購買低總價、小坪數的「小宅」，台北市地政局順應購屋趨勢，發布小宅價格指數，目前標準住宅總價為850萬元，單價為每坪60.73萬元，較發布首期2012年8月上漲18.84％。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，現在民眾多以總價思考購宅，選擇購買小坪數的小宅，因此這類房單價衝高，價格逐漸往上。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，年輕人買房若非自購，則是家人支助，若家裡協助則多有機會選擇在台北市購屋，至於自己出資又想定居首都，像是文山區、大同區等蛋白區小坪數套房也是圓夢築窩的好選擇

陳炳辰指出，有朋友自備100多萬，選在大同區購買10坪小套房，每月房貸約1萬3000元，以繳房貸當租金的方式買房，台北市蛋白區對年輕人來說是不錯的起手式。

台北市地政局統計，北市自2012年8月實價登錄至今，買賣案件建物型態分布情形，發現套房及建物格局為2房以下的住宅占成交量4成以上，顯示低總價、小坪數的「小宅」是目前房地產市場主力產品之一，因此北市發布小宅價格指數，協助民眾解讀小宅房價趨勢，以主建物加附屬建物面積合計15坪以下的住宅實價登錄買賣案件為樣本，委託學者運用國際通用的特徵價格模型編製小宅價格月指數。

今年3月小宅價格指數98.41，較上期下降1.21％，較去年同期上升1.09％，標準住宅總價850.23萬元，單價為每坪60.73萬元，較發布首期2012年8月上漲18.84％，與全市指數同期間累計漲幅11.89%相比，小宅較具價格支撐力。

徐佳馨指出，小坪數的小宅單價衝高，主因是民眾多選擇電梯大樓的小宅，這類產品銀行可貸款較多的成數，加上賣方在賣小宅，通常會將房子先做裝潢，以較好的賣相賣出，藉此賣好價格，由於成本高，售出的金額不會低。

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