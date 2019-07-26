網友PTT聊霧峰林家 釣出「真正後代」回應被推爆！

2019-07-26 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在PTT八卦板發問「霧峰林家跟板橋林家哪個有錢啊？」引起網友們熱烈討論，甚至連霧峰林家後代林帛亨都在臉書特別針對網友說法進行回應，回應文也被網友推爆，儼然成了一堂活生生的歷史課。

林帛亨在臉書表示，他在公開或私底下，都很少提到霧峰林家的事，因為他不喜歡外界用富二代的角度來看他，但他認為PTT上對霧峰林家的說法有必要回覆，於是針對長輩說過加上相關資料的部分，用後代人的角度進行QA。

首先他針對有網友說法「霧峰林家是靠武力發財押錯邊、林正亨回台當共諜被陳誠槍斃」進行回應，林帛亨指出，當時林家武力強的原因，是因為可能台灣只有林家「有辦法In-house製造火銃」，並在1900年資助孫文革命，也在反日運動中被日本總督府沒收大量土地，1915年霧峰林家第七代林資鏗加入中華革命黨討袁，蔣介石也曾寄寓林家，林資鏗於1925年遭直系軍閥孫傳芳手下殺害。

林帛亨表示，林資鏗之子林正亨曾參與緬中戰役，後來思想左傾加入共產黨，林帛亨認為「當年林正亨要加入反對黨是沒得選，只得共產黨一個選項，如果是今天，林正亨100%加入泛綠政黨。」後來林正亨被捕，因為父親曾是黨國元老，蔣介石要林獻堂轉知獄中的林正亨，若寫下悔過書就放他生路，結果林寫了士可殺不可辱，遭到處決，2018年促轉會撤銷林正亨有罪判決。

此外有網友詢問霧峰林家是否與紅派有關，林帛亨表示，林鶴年是台中紅派創始者，因為林鶴年競選第一屆台中縣縣長時，宣傳主色為紅色，因此暱稱紅派，林鶴年過世後，霧峰林家子孫不再參與政治。

至於網友質疑「流亡海外算風骨嗎？」林帛亨回應，「要不然等當時的國民黨在228事件後的白色恐佈來弄死嗎？」並稱林獻堂早就得知政府要用懲治叛亂條例對他動手，所以去了東京，國民黨叫蔡培火騙他回來，沒有成功。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法