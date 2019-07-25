醫訊》好孕連連！亞洲大學附屬醫院12位護理師懷孕待產

2019-07-25 09:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣少子化嚴重，除了年輕夫妻怕薪水低、工作忙，無力養育子女，忙碌的婦理人員也因會值夜班不敢生，但成立3年的亞洲大學附屬醫院，醫護人員「生」意盎然，3年來已誕生32名亞大寶寶，目前更有12位護理師懷孕待產，醫院充滿「好孕氣」。

隨著國內勞工的工時長、薪水跟不上物價水準，許多年輕人感嘆沒有精力和金錢多養小孩，使得少子化問題始終無解，但亞大醫院卻反其道而行，三年來，院內同仁共產下32名亞大寶寶，目前更有12位護理人員待產中，幾乎每個月都有安排預產，堪稱「生」意盎然。對比台中市育齡婦女生育率，亞大醫院高出4倍，接生醫師笑稱：「彌月禮收不完」！

亞洲大學附屬醫院院長許永信表示，護理師是每家醫院的中流砥柱，所以營造友善工作環境，搭配合理工作時數以及穩定薪資結構，都是讓員工能安心懷孕生子的必要條件，也是醫院的社會責任，隨著醫院即將滿3歲，希望藉由友善職場政策，讓女性員工都能在歡樂氛圍中工作，醫院也能「好孕連連」。

婦產部長洪滿榮也提到，婦產科的醫療團隊是院內女性員工最強力的後盾，當懷孕期間身體出現任何異狀，都能獲得立即且妥善的協助，例如曾有員工於懷孕後期上班時發現胎動異常，趕緊赴產科檢查，發現是因胎兒窘迫引起，便立刻安排監測胎心音變化，順利讓寶寶平安健康出生。

下個月即將臨盆的肝病中心個管師洪惠娟表示，這是第一胎，懷孕期間同事們紛紛貢獻二手物資及育兒經驗，讓她備感溫馨，也對未來育兒生活多了份信心。

此外，單位內另一名懷有3個月身孕的同事，在發現自己懷孕前，曾不小心用手肘頂到她的肚子，過了兩個月意外發現懷孕，讓她笑說：「沒想到懷孕也是會傳染」。

血液透析室護理師廖昱樺則是滿心期待第一個寶寶的誕生，她說，單位內氣氛融洽，懷孕期間雖然身體並無不適，活動力及食慾和孕前一樣好，但同事們仍很體諒她的狀況，皆主動分擔她的工作量，讓她不用上夜班，也不必值班，擁有彈性的休息時間，讓她感動大呼：「能夠身處友善的職場是每個孕婦的福氣！」

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