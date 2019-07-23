中市府標售土地 進帳近72億元

2019-07-23 18:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府地政局今日辦理今年區段徵收配餘地第2次標售開標作業，這次公告標售8筆土地，面積合計約8.03公頃，共吸引23封標單競標，包括北屯區太原段140地號在內，有6筆土地順利標脫，得標金額總計71億9824萬6887元，溢價率115.06％。

地政局長吳存金表示，這次標售配餘地包括7筆住宅區及1筆宗教專用區土地，住宅區每坪標售底價約24萬元至30萬元。除標號8的宗教專用區（豐中段84地號）無人投標，以及標號7（育賢段210-1地號）因地上有1株公告列管的受保護樹木，為審慎起見及避免標脫後衍生後續爭議，於開標前當場宣佈停止標售外，其餘6筆土地均順利標脫，標脫率達85.71％。

吳存金指出，此次標售土地分別位於廍子地區及太平新光地區2個開發區，鄰近台74線快速道路及太平區中山路生活圈，交通便捷可快速連結國道系統，休閒、購物、就學、醫療等生活機能也相當優越，且區內規劃國中小、公園、體育場、廣場、停車場等用地，公共設施完備，整體居住環境發展成熟。

其中，原本規劃為社會住宅用地的北屯區太原段140地號最受外界矚目，共有3封標單競標，得標金額高達38億元。

另外，太平區育賢段204-1地號吸引8封標單競標，每坪標脫單價達43萬元，溢價率153.36％，最受市場青睞。

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