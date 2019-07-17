獨家》價值連城？他家裡的大石頭是9380克拉變色藍寶原石

2019-07-17 18:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄唐姓民眾珍藏有一塊藍色大石頭，經台灣區珠寶工業同業公會創會理事長莊建儀鑑定確為喀什米爾變色藍寶石原石，由於重達9380克拉，十分稀有罕見！

唐姓男子表示，多年前他透過管道收藏到這塊寶石，並未送請專家鑑定，只知道這是一塊「在黑暗中會發光的石頭」，最近結識寶石界大老莊建儀，請幫忙鑑定，才驚覺蒐藏到一塊稀世珍寶，一時之間無所適從、不知所措！

根據相關資料記載，藍寶石（Sapphire）屬於剛玉家族（Corundum）之一，成分為三氧化二鋁，顏色有藍色、紫色、黃色、橙色、綠色、黑色、灰色、粉紅色及無色，除紅色之外的剛玉都稱為「藍寶石」，產地包括喀什米爾、斯里蘭卡、馬達加斯加、緬甸、泰國等，不同產地的藍寶石有專屬的寶石學特徵內含物。

而變色藍寶石（Color-Change Sapphire）由於含有釩和鉻元素，在不同的光源下會呈現不同的顏色，其所呈現的顏色取決於照射的光源，透過光源性質和致色元素雙重作用的結果，而產生變色效應 。白光下，典型變色藍寶石的顏色範圍為藍色至靛色，黃光下，顏色範圍從靛紫色至紅紫色，變色寶石的變色強度是決定其價值的重要因素，其重要性僅次於寶石的體色，而變色藍寶石主要產於斯里蘭卡和坦尚尼亞。

莊建儀表示，重達9380克拉的變色藍寶石原石，確實十分稀有罕見，說它「價值連城」一點也不為過。

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