議員批台南水萍塭公園遊戲場工程慢 南市府：月底前開放

2019-07-17 13:19

［記者劉婉君／台南報導］台南水萍塭公園遊戲場自去年底施工以來，開放時間一延再延，市議員呂維胤今召開記者會，要求市府在公園及道路工程施作應更有效率，並指新設置的兒童遊戲設施沒特色，讓市民感到失落。

台南市工務局表示，水萍塭公園改善工程獲中央前瞻計畫補助3000萬元，其中遊戲場整建700萬元，原計3月完工，因應地方需求，以發包剩餘款增設兩條步道，辦理變更設計延至5月中旬完工，工程已於本月4日驗收完成，遊戲場則請專業團隊體檢後，將在7月底前開放。

呂維胤指出，市府去年底宣布要將水萍塭公園改建為特色公園，許多家長相當期待，但已經7月下旬了，還未開放，看起來也沒什麼特色，讓民眾相當失望，希望市府更加用心，讓台南市能追上其他縣市的步，擁有一座完善的大型複合式特色公園。

工務局表示，水萍塭公園保留部分原有設施，包括大型的溜滑梯，海盜船等，同時也新加了8種設施，共創造20種玩法，新設的有沙坑，鳥巢式的鞦韆、小花傳聲桶、跳椿、管子山洞，以及水萍塭常見的蟬、獨角仙等特色的蟲蟲的迎賓大道。市府另外也將在安平港濱歷史公園打造全市指標型特色遊戲場的示範區，將召開兩場由小朋友參與的工作坊，希望創作出符合小朋友與家長理想的遊戲場。

呂維胤同時也提醒強化南區明和公園遊戲設施的安全，避免孩童因溜滑梯高低落差而受到傷害，工務局也回應已獲經費補助，預計今年就會改善完成。

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