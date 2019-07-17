謠言終結站》防曬乳SPF越高越不易曬黑？食藥署這麼說

2019-07-17 09:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕太陽越來越曬人，許多民眾出門會塗防曬乳；有流言說，防曬乳的防曬係數SPF越高，代表越不容易曬黑。食品藥物管理署對此闢謠指出，SPF係數越高，代表「延後皮膚曬傷時間」，但並不能保證皮膚越不會變黑。

太陽光中的紫外線依據波長的不同，可以分成UVA、UVB、UVC三種，對人體有影響的主要是UVA、UVB兩種。

食藥署指出，其中UVB會造成皮膚表層的發炎，使皮膚發紅或曬傷，而UVA穿透力比較強，往往會造成皮膚深層的傷害與持續性破壞，破壞真皮中的膠原蛋白和彈性纖維，引發黑色素形成，使皮膚漸次曬黑，造成黑色素沈澱、皮膚老化等現象與皮膚癌的風險增加。

而SPF是目前用來評估紫外線（UV）的指標之一，假設一個人未使用防曬產品時發生曬傷所需的時間為10分鐘，而使用SPF15的防曬產品可以延長被曬傷的時間15倍，也就是150分鐘才會曬傷。

食藥署強調，縱使在未曬傷的情形下，皮膚仍然會受到紫外線的曝曬，持續累積傷害與誘發黑色素，因此SPF係數越高，代表著延後皮膚曬傷時間，但並不能保證皮膚越不會變黑。

食藥署提醒，在購買防曬產品時別以為防曬係數愈高就愈好。其實防曬係數只是一個參考數字，實際上還必須依照個人的膚質、日曬反應、皮膚色澤、活動狀況及流汗情形來挑選。

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